Les 35 jeunes qui font bouger la Francophonie en 2018

L’Association 3535 vient d’annoncer à Abidjan les lauréats de la 3e édition des Prix Jeunesse Francophone 3535 qui récompensent 35 jeunes francophones inspirants âgés de 18 à 35 ans qui ont à leur actif des réalisations exceptionnelles dans leurs communautés.



Pour cette 3e édition, l’appel à candidatures a enregistré 290 jeunes innovateurs postulants résidant dans 36 pays et de 4 continents. Des chiffres positifs que commente Richard Seshie, commissaire général de cette troisième édition: «Chaque jour, des jeunes francophones innovent dans de nombreuses disciplines. Seulement un petit nombre arrive cependant à transformer leurs idées en des vocations ou réussites véritables. Nos Prix servent à mettre en avant leurs parcours pour inspirer d’autres jeunes et encourager des décideurs et bonnes volontés à construire des environnements pour leurs jeunesses qui leur permettent de réaliser tout leur potentiel».



Une diversité de profils se distingue à cette occasion. Ainsi on retrouve des lauréats tels que Vèna Arielle du Bénin dont la plate-forme de santé numérique KEA Medicals permet de conserver et retrouver les antécédents médicaux de patients en Afrique. Plus de 50.000 utilisateurs dans 6 pays et 1700 professionnels de santé sont ainsi connectés. Leattytia Badibanga du Canada quant à elle, a permis l’adoption de près de 3000 animaux abandonnés et stérilisés au Québec en leur trouvant de nouveaux maîtres au travers de sa plateforme web Les Pattes Jaunes. Cette édition marque aussi l’introduction des Prix Spéciaux dits «Elan Pour la Jeunesse» qui octroie une reconnaissance à des Francophones de tous âges dont les actions bénéficient particulièrement les jeunes francophones.



Une prestigieuse cérémonie de récompense se déroulera le 09 Novembre 2018 à Abidjan, Côte d’Ivoire, réunissant des décideurs du monde francophone pour dévoiler le Super Prix du Jeune Francophone de l’Année et pour remettre un trophée à chaque Lauréat. Cet évènement sera suivi le 10 Novembre d’un autre évènement «Inspiration Francophone» où plusieurs lauréats viendront parler de leurs parcours et de leurs réalisations d’avec le grand public.



Retrouvez les profils complets des 35 jeunes personnalités qui font bouger l’espace francophone sur: http://bit.ly/laureats35352018.