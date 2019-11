Les Aigles du Ghana affronteront les Vautours du Botswana lors du match d’ouverture de la Rugby Africa Cup 2020

Le premier match de la Rugby Africa Cup (RAC) 2020 aura lieu samedi 23 novembre à 11h00, heure locale (13h00 CAT), au stade Nduom Sports, à Elmina, Ghana.

Ce match d’ouverture de la RAC 2020 ne sera pas comme les précédents. D’une part, il marquera le lancement officiel du nouveau format du championnat continental. D’autre part, le Ghana n’est pas, à proprement parler, une nation de rugby. Toutefois, la discipline gagne du terrain à grandes enjambées dans le pays. Après avoir accueilli et remporté la Bronze Cup l’an passé, le Ghana a été également le pays hôte pour la Tri-nations Cup plus tôt dans l’année, et s’apprête maintenant à donner le coup d’envoi de la RAC 2020.

Herbert Mensah, Président de la Fédération ghanéenne de rugby, attend ce match avec impatience : « Les ghanéens seront les outsiders de la partie, car le Botswana joue au rugby depuis longtemps et se trouve parmi les meilleurs de cette discipline. Mais le Ghana va entamer une préparation des plus adaptées pour débuter cette compétition.

Nous sommes parfaitement organisés pour accueillir cette rencontre et nous nous réjouissons que la compétition débute au Ghana. Khaled Babbou, Président de Rugby Africa (RugbyAfrique.com), et son équipe qui a mis au point ce nouveau format de compétition, ont fait un excellent travail pour permettre à tous les pays d’avoir l’opportunité de se qualifier pour la Coupe du monde en 2023. Le rugby est le sport qui se développe le plus rapidement en Afrique. La Rugby Africa Cup encourage toutes les nations, quelle que soit leur taille, à prendre part au championnat pour augmenter leur temps de jeu et devenir plus compétitives.

Je me réjouis à l’idée d’assister à cette rencontre prometteuse et de voir comment le Ghana se défendra face à l’équipe favorite de ce match. »

Le match sera diffusé gratuitement et en direct sur la page Facebook de Rugby Africa : @RugbyAfrique.

Pour l’annonce officielle de la RAC 2020, veuillez consulter le lien suivant : http://bit.ly/2CESLY1

Phase éliminatoire :

23 novembre à 11h00, heure locale (13h00 CAT) : Ghana contre Botswana, stade Nduom Sports à Elmina, Ghana

À propos de Rugby Afrique :

Fondée en 1986, Rugby Afrique (RugbyAfrique.com), anciennement la Confédération Africaine de Rugby - CAR, est l’une des six associations régionales qui composent World Rugby (WorldRugby.org), l’organisation internationale responsable de la gestion du rugby à XV et du rugby à VII. Rugby Afrique réunit tous les pays africains dans lesquels l’on pratique le rugby à XV, le rugby à VII et le rugby féminin. Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Coupe du monde de rugby, et Africa Sevens, les éliminatoires pour les Jeux Olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique ; 16 nouveaux pays collaborent avec Rugby Afrique.

