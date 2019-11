Les Black Stallions et les Makis s'affrontent en finale éliminatoire de la Rugby Africa Cup 2020

Le coup d’envoi du dernier match de phase éliminatoire de la Rugby Africa Cup 2020 entre le Nigeria et Madagascar sera donné le dimanche 1er décembre à 15h00 heure locale (14h00 CAT) au stade Mahamasima d’Antananarivo, à Madagascar.

Les Black Stallions du Nigeria savent qu’ils n’auront rien à perdre et même tout à gagner face à la formation malgache à Antananarivo.

« A Madagascar, on s’attend à quelques 30 000 supporters locaux soutenant leur équipe avec passion. Nous devrons offrir notre meilleur jeu et afficher une ligne défensive plus efficace que lors d’un récent match de rugby à VII disputé à Johannesbourg, où ils se sont imposés 50-0 », a déclaré Dele Coker, Manager de l’équipe du Nigeria.

Kelechukwu Mbagwu, président de la Fédération de Rugby et de Football du Nigeria (NRFF) a déclaré : « Nous avons beaucoup à prouver et espérons bien pouvoir reprendre fièrement notre revanche. Le rugby nigérian est en phase de construction et nous continuons à développer notre pool de joueurs nationaux au sein de nos trois ligues régionales. Nous devons jouer des matchs internationaux et tester nos capacités face à des équipes plus solides et expérimentées pour que nos joueurs s’habituent à disputer des matchs de plus haut niveau. »

Madagascar occupe la 51e place au classement mondial, soit 19 points au-dessus du Nigeria, et la pression sera donc lourde sur l’équipe locale.

Philippe Canitrot, entraîneur de Madagascar, souligne l’importance de gagner ce match : « Une nouvelle aventure est sur le point de commencer. Toutes les équipes rêvent de la Coupe du Monde. L'équipe malgache s'est préparée sérieusement à ce premier match.

Nous tâcherons de relever le défi imposé par le Nigeria et nous sommes prêts pour disputer un grand match. »

Le match sera diffusé gratuitement et en direct sur la page Facebook de Rugby Afrique @RugbyAfrique (https://bit.ly/2pSs8fB)

Pour l’annonce officielle de la Rugby Africa Cup 2020, veuillez consulter le lien ci-dessous :

https://bit.ly/2KV3ja6

Phase éliminatoire :

1er décembre à 15h00 heure locale (14h00 CAT) : Madagascar - Nigeria, stade Mahamasima à Antananarivo, Madagascar

Contact presse :

Stefanie Burkert

Rugby@apo-opa.org

Contenu pour les réseaux sociaux :

Lien : https://we.tl/t-Bj95ZslD8U

Dans ce fichier, vous trouverez les illustrations officielles de la Rugby Africa Cup 2020 pour le 30 novembre et le 1er décembre. N’hésitez pas à les utiliser sur vos plateformes et réseaux sociaux.

Hashtags :

#becauseweloverugby

#RAC2020

Diffusion en direct, actualités et résultats :

Suivez @RugbyAfrique sur Twitter, Instagram et Facebook

Site Web : http://www.RugbyAfrique.com/

A propos de Rugby Afrique :

Fondée en 1986, Rugby Afrique (RugbyAfrique.com), anciennement la Confédération Africaine de Rugby (CAR), est l’une des six associations régionales qui composent World Rugby (WorldRugby.org), l’organisation internationale responsable de la gestion du rugby à XV et du rugby à VII. Rugby Afrique réunit tous les pays africains dans lesquels l’on pratique le rugby à XV, le rugby à VII et le rugby féminin. Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Coupe du monde de rugby, et Africa Sevens, les éliminatoires des Jeux Olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique ; 16 nouveaux pays collaborent avec Rugby Afrique.

Source : https://rugbyafrica.africa-newsroom.com/press/blac...