Les Brasseries du Tchad rouvrent leur usine de Moundou, un an après la fermeture

La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province du Logone Occidental, Bachar Ali Souleymane, en présence du directeur général des BDT, Jean-Marie Castro.



C’est la cour de l’usine des BDT de Moundou qui a abrité cette cérémonie qui a vu la présence de la secrétaire d’État aux Finances et au Budget, des députés, des responsables administratifs civils et militaires, des responsables et directeurs de différents services ainsi que du personnel des BDT de Moundou et plusieurs autres invités.



L’occasion pour le directeur de l’Agence Sud, Kaguer Nargaye, de remercier les différents invités pour leur présence massive à la dite cérémonie, présence qui selon lui traduit l’intérêt que chacun d’eux porte aux rôles que jouent les BDT dans l’économie du Tchad.