Les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la SADC expriment leur inquiétude face à la situation sécuritaire à l’est de la RDC

Les pays de la SADC ont exprimé samedi 4 novembre 2023, leur préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l’Est de la RDC et à la reprise de la guerre du M23, en violation du cessez-le-feu.



Le Sommet de Luanda selon le communiqué final, a ainsi fourni des orientations stratégiques sur le déploiement de la Mission de la SADC en RDC dans le but de restaurer la paix et la sécurité dans le pays.



Cette réunion a félicité les États membres ayant consenti des efforts supplémentaires en faveur du déploiement de la Mission SADC en RDC (SAMIDRC).



Le président angolais et président en exercice de la SADC, João Lourenço a été chargé, samedi 4 novembre 2023, par ses pairs de poursuivre de rapprocher Kinshasa et Kigali pour parvenir à la paix dans l’Est de la RDC.



Il a reçu cette mission lors de la clôture du Sommet de la SADC, tenu à Luanda (Angola) selon le communiqué final sanctionnant les travaux.



Les Etats membres de cette organisation sous-régionale ont également salué les efforts déployés par João Lourenço en tant que facilitateur désigné par l'Union africaine (UA) afin de rétablir la paix dans cette partie de la RDC.