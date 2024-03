Les Clubs Rotary du Tchad soutiennent les populations les plus vulnérables.

Il a présidé deux événements communautaires majeurs : l'inauguration et la remise officielle d'un local de transformation des produits agroalimentaires offert par les Clubs Rotary du Tchad à l'association des femmes victimes de la poliomyélite (ISTAFAGNA), ainsi que la distribution de vivres et de biens non alimentaires à l'orphelinat Noho Tindo, situé dans le quartier Chagoua de la commune du 7ème arrondissement de N'Djaména.



Lors de la cérémonie d'inauguration, le Président du Rotary International a souligné que ces actions démontrent l'engagement du Rotary à apporter des solutions concrètes aux défis auxquels sont confrontées les populations les plus vulnérables du Tchad. Il a également annoncé que le Rotary continuera à soutenir la population tchadienne en général, et les couches les plus vulnérables en particulier, pour éradiquer la précarité dans divers secteurs.