Les Coordonnateurs résidents de l'ONU en Afrique et les décideurs africains discutent de la mise en œuvre des marchés du carbone à l'ARFSD2024

Les marchés du carbone sont des plateformes où les entreprises et les individus peuvent acheter et vendre des crédits d'émissions de carbone. Un crédit d'émission de carbone représente une tonne de dioxyde de carbone (CO2) ou d'autre gaz à effet de serre qui n'a pas été émise dans l'atmosphère. En achetant des crédits d'émission de carbone, les entreprises et les individus peuvent compenser leurs propres émissions, contribuant ainsi à la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre.



L'Afrique est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Les sécheresses, les inondations et les autres événements climatiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et graves, menaçant les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations. La mise en œuvre de marchés du carbone peut jouer un rôle important pour aider l'Afrique à s'adapter au changement climatique et à en atténuer les effets.



Les participants à la réunion de l'ARFSD2024 ont souligné la nécessité de mettre en place des marchés du carbone qui soient équitables et accessibles à tous. Ils ont également appelé à un soutien international pour aider les pays africains à développer les infrastructures et les capacités nécessaires pour mettre en œuvre des marchés du carbone efficaces.



La mise en œuvre réussie des marchés du carbone en Afrique pourrait avoir un impact positif significatif sur le développement durable du continent. En réduisant les émissions de gaz à effet de serre, les marchés du carbone peuvent contribuer à protéger l'environnement et à améliorer la santé publique. Ils peuvent également créer de nouvelles opportunités économiques et stimuler la croissance verte.



L'ARFSD2024 est une plateforme importante pour promouvoir le dialogue et la collaboration sur les questions liées au développement durable en Afrique. La réunion sur les marchés du carbone a été une étape importante vers la mise en œuvre de ces marchés sur le continent et la réalisation des objectifs de développement durable de l'Afrique.