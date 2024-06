Les Émirats Arabes Unis accueilleront les jeux du futur 2025

Les Émirats arabes unis se sont imposés comme une destination naturelle de choix au cours du processus de candidature pour accueillir les Jeux du Futur 2025 en démontrant clairement leur crédibilité en tant que plaque tournante mondiale dotée d'une infrastructure de premier ordre et d'une vaste expérience dans l'organisation et la réalisation d'événements internationaux de premier plan. Cette vaste expérience, combinée à un engagement fort à tous les stades du processus de candidature de la part des plus hauts dirigeants du pays, a conduit à une décision unanime des experts coordinateurs de Phygital International d'attribuer l'honneur d'accueillir les Jeux du Futur 2025 aux Émirats arabes unis.



Les Jeux du Futur 2025 sont l'événement phare du sport phygital. Il s'agit d'un tournoi international qui rassemble la prochaine génération de héros sportifs dynamiques du monde entier : des milliers d'athlètes aux compétences solides qui démontrent des aptitudes supérieures dans le cadre de compétitions physiques et numériques. Plus de 300 équipes internationales devraient participer à cet événement multisports qui proposera un certain nombre de défis dans un large éventail de disciplines, dont le football phygital, le hockey phygital, le skateboard phygital, le MMA phygital et bien d'autres.