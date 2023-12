Les Émirats Arabes Unis marquent leur 52ème anniversaire d'Union avec une cérémonie au Tchad

L'ambassadeur des Émirats Arabes Unis auprès de la République du Tchad, Rashed Saeed Al-Shamsi, a rappelé dans son discours que le 2 décembre est une date significative pour les Émirats, marquant l'anniversaire de la création de l'Union en 1971. Il a souligné l'importance de cette journée, qui célèbre la signature de l'accord unissant les sept émirats et la naissance des Émirats Arabes Unis en tant que nation unie et prospère.



Mettant l'accent sur la durabilité, Al-Shamsi a mentionné que les Émirats Arabes Unis ont accueilli la COP28 à l'Expo City de Dubaï, réunissant des dirigeants et experts mondiaux pour aborder les défis du changement climatique. Les Émirats s'engagent à transformer les accords internationaux en actions concrètes et en réalisations, et à promouvoir le développement durable.



En matière de relations internationales, les Émirats Arabes Unis privilégient le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États et ont rejoint plus de 150 organisations internationales, reflétant leur engagement envers la coopération multilatérale.