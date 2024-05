Les Émirats arabes unis s'engagent à verser 6,26 milliards de dollars supplémentaires en achats industriels

Ces engagements font partie d'une série d'accords et d'initiatives de plusieurs milliards de dollars annoncés au forum MIITE, visant à promouvoir l'autosuffisance économique et à attirer les investissements aux Émirats arabes unis. Quatre-vingt-deux accords ont été signés lors du forum, en soutien à « l'Opération 300 milliards » de dollars, une stratégie qui vise à porter la valeur ajoutée brute de l’industrie manufacturière à 81 milliards de dollars d'ici 2031.



Des projets et investissements industriels d'une valeur de plus de 5,44 milliards de dollars ont été annoncés pendant le forum, dont un investissement de 12 millions de dollars pour lancer le premier producteur de microalgues aux Émirats arabes unis. La société britannique Levidian a annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans un nouveau centre de distribution régional à Abou Dhabi, visant atteindre un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars d'ici 2030 et promettant de créer des centaines d'emplois.



Le ministère de l'Industrie et des Technologies avancées (MoIAT) a lancé le programme d'innovation en IA pour aider les entreprises industrielles à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs opérations. Ce programme est soutenu par un financement de 100 millions de dollars de la Banque de développement des Émirats (Emirates Development Bank - EDB). L'EDB s'est associée à des banques commerciales pour fournir un cofinancement de 272 millions de dollars afin de soutenir les entreprises industrielles. L’autre initiative, Transform 4.0, a été lancée dans le but de soutenir la création de 100 « phares » ou organisations de l'industrie 4.0 au cours des trois à cinq prochaines années.