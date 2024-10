Les États-Unis condamnent l'attaque terroriste au Tchad et réaffirment leur soutien

Dans son communiqué, l'ambassade a déclaré : "Nos Garde-côtes ont formé leurs homologues tchadiens aux opérations de navigation pour lutter contre Boko Haram. Nous déplorons la perte des soldats tombés le 27 octobre et souhaitons un rétablissement aux blessés. Nous restons engagés aux côtés du Tchad dans la lutte contre le terrorisme."



Cette déclaration souligne l'engagement continu des États-Unis à soutenir le Tchad dans ses efforts pour combattre le terrorisme et renforcer la sécurité dans la région.

Les États-Unis ont rappelé leur engagement à soutenir le Tchad dans sa lutte contre le terrorisme. Les gardes-côtes américains ont d'ailleurs formé leurs homologues tchadiens aux opérations de navigation afin de renforcer leurs capacités à lutter contre Boko Haram, qui utilise souvent les voies navigables pour ses opérations.



Cette coopération entre les deux pays démontre la volonté des États-Unis de soutenir le Tchad dans la lutte contre l'insécurité et de contribuer à la stabilisation de la région.



Boko Haram continue de semer la terreur dans la région du lac Tchad, malgré les efforts des forces de défense et de sécurité des pays de la région et de la communauté internationale. Les attaques contre les forces armées tchadiennes sont fréquentes, témoignant de la détermination du groupe à déstabiliser la région.



Le soutien des États-Unis au Tchad est un signal fort qui encourage les autres pays à se mobiliser aux côtés de N'Djamena. La lutte contre Boko Haram est un défi de longue haleine qui nécessite une action concertée de la communauté internationale.