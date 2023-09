Les États-Unis mobilisent leurs partenaires pour aider les réfugiés soudanais

Après sa visite sur les sites des réfugiés soudanais dans l'est du Tchad, l'ambassadrice américaine, Linda Thomas Greenfield, représentante des États-Unis auprès des Nations Unies (ONU), a tenu une conférence de presse à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad le jeudi 7 septembre. Dans son discours liminaire, l'ambassadrice a dressé un tableau alarmant de la situation des réfugiés soudanais dans l'est du Tchad. Elle a évoqué les difficultés éprouvées par la majorité de ces réfugiés avant de traverser la frontière tchadienne, mentionnant notamment les tueries, les brûlures infligées aux hommes et les abus sexuels subis. Elle a souligné que de nombreux réfugiés souffraient de traumatismes insupportables des deux côtés de la frontière et a plaidé en faveur de la justice et de l'égalité pour ces personnes. L'ambassadrice a également exprimé sa gratitude envers le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et son équipe pour leur travail sur le terrain.



Linda Thomas Greenfield a annoncé que les États-Unis avaient imposé des sanctions au général Mohamed Hamdan Dagalo, également connu sous le nom de Hemetti, commandant en chef des Forces de soutien rapide (FSR). Elle a expliqué que face à cette crise humanitaire, les États-Unis allaient allouer une somme de 163 millions de dollars américains pour répondre à certains besoins. Cependant, l'ambassadrice a souligné que cette somme était insuffisante et a appelé d'autres bienfaiteurs et donateurs à apporter leur soutien.



En réponse aux questions des journalistes, l'ambassadrice Linda Thomas Greenfield a précisé que les États-Unis n'avaient pas pris parti en sanctionnant le commandant en chef des FSR, mais qu'ils visaient à sanctionner toutes les personnes responsables d'abus. Elle a également souligné que les États-Unis étaient l'un des principaux donateurs de cette crise, ayant déjà contribué à hauteur de 760 millions de dollars. Elle a expliqué que sa visite au Tchad visait également à mobiliser d'autres partenaires pour agir face à cette situation. La représentante américaine aux Nations Unies a insisté sur le fait que cette crise exigeait une mobilisation importante de la communauté internationale et a assuré que les États-Unis continueraient à mobiliser non seulement d'autres partenaires, mais qu'ils intensifieraient également leurs propres actions. Elle a précisé que l'une partie des 163 millions de dollars serait allouée au Tchad, sans préciser le montant exact.