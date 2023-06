Les États-Unis préoccupés par la révocation du consentement du Mali à la MINUSMA

Dans un communiqué de presse publié le 19 juin 2023, le Département d'État américain souligne les préoccupations concernant les conséquences de cette décision sur la sécurité et les crises humanitaires auxquelles est confrontée la population malienne.



Les États-Unis affirment qu'ils continueront de collaborer avec leurs partenaires de la région de l'Afrique de l'Ouest afin de relever les défis urgents en matière de sécurité et de gouvernance. Ils soutiennent également la tenue de nouvelles consultations avec les dirigeants régionaux pour déterminer les mesures supplémentaires à prendre en vue de promouvoir la stabilité et de prévenir les conflits.



Dans leur déclaration, les États-Unis réaffirment leur plein soutien à la MINUSMA et à son représentant spécial, M. El-Ghassim Wane, pour son leadership. Ils soulignent l'importance d'un retrait ordonné et responsable de la MINUSMA, en accordant la priorité à la sécurité des Casques bleus et des Maliens.



Le gouvernement de transition est également appelé à respecter tous ses engagements, notamment la transition vers un gouvernement démocratiquement élu et dirigé par des civils d'ici mars 2024, ainsi que la mise en œuvre de l'accord d'Alger.