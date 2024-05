Les Forces françaises au Tchad mobilisent des moyens logistiques pour soutenir la relocalisation des réfugiés soudanais

Dans le cadre de cette opération, Barkhane fournira des moyens logistiques importants pour faciliter le transfert des réfugiés du site d'Adré vers le nouveau site aménagé de Dougui. Cela inclut notamment des camions, des citernes d'eau et du matériel de construction.



Cette opération est menée en étroite collaboration avec les autorités tchadiennes et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Les Forces françaises travailleront en coordination avec les équipes humanitaires présentes sur le terrain pour assurer un transfert des réfugiés dans les meilleures conditions possibles.



Le renouvellement de l'engagement des Forces françaises au Tchad témoigne de leur volonté de soutenir les efforts du pays pour faire face à la crise des réfugiés soudanais. Cette opération humanitaire d'envergure permettra d'améliorer les conditions de vie des réfugiés et de leur offrir un avenir meilleur.