Les Jeunes Mauriciens Impressionnent Face Au Revelateur Sud Africain

Comme en 2018, nous avons eu droit à une compétition U14 et une compétition U19.

Une édition cette fois-ci trés disputée ou les jeunes mauriciens ont plus que rivalisés face à la référence Sud Africaine, positionnant leurs équipes en finale de chaque tournoi.

Un véritable défi coté organisation avec plus de 70 matchs en 2 jours sur le complexe de Sparc, une édition géré grace notamment à l’expérience des Jeux des Iles et des tournois internationaux , Maurice a accueillie trois événements majeurs internationaux en 2019 , une première pour cette Fédération.

Un public de plus en plus nombreux

Ce fut une première pour beaucoup de jeunes joueurs et joueuses de jouer devant un public, après les Jeux des iles, les mauriciens sont venus nombreux supporter la jeunesse mauricienne, une ambiance festive, conviviale avec leurs drapeaux et écharpes.

En cette période de Coupe du Monde, quoi de plus normal d’entendre les hymnes résonnés sur le sol mauricien, tous les joueurs ont été regroupés afin de chanter respectivement leurs Hymnes nationaux Sud Africains et Mauriciens, le moment fort du week-end.

Daniel Maigrot, Coach « on a ressenti logiquement un peu de fébrilité chez nos jeunes coté émotionnel, le fait de jouer face à autant de monde et chanter les hymnes était une première pour les U14, malgré tout ils ont joues admirablement tout au long du tournoi. Nos jeunes joueurs ont montres beaucoup d'envie et ont été a la hauteur du défi face aux équipes Sud Africaines»

L’impressionante progression Mauricienne

Maurice a positionné toutes ses équipes en finale des compétitions U14 et U19, une première depuis la création de ce tournoi international.

La génération U18 médaille de Bronze à Alger, a encore démontrée tout son talent se hissant en finale face à l’équipe Sud Africaine de Outeniqua (0-5) et en remportant la finale de Trophy face au Warriors Sud Africains avec la deuxième équipe (27-0)

Pour les U14, Les clubs mauriciens ont impressionnes. Le réservoir de jeunes joueurs de talents est de plus en plus important, Les Cowboys sont inclines en finale face aux JM (31-0) et le club de Bel Ombre remporte le Trophy face aux Warriors Sud Africains (19-10)

Coté révélation, au dela des trés bons résultats des équipes mauriciennes, les prestations de Bel Ombre et Rodrigues, clubs qui n’existaient pas il y a 2 ans, ont bluffes toutes les personnes présentes.

Les Sud africains ont été agréablement surpris du niveau actuel et du développement de nouvelles équipes.

Frankie Horne, ex capitaine des Blitzbokke « Le Rugby mauricien progresse considérablement depuis 2ans, il y a un travail remarquable de fait. l'écart se réduit de plus en plus avec nos jeunes joueurs. Je suis notamment surpris de la qualité de jeu de toutes les équipes sur la compréhension du Sevens et surtout de l’émergence de ces clubs comme Bel Ombre et Rodrigues qui vont donner une autre dimension au jeu mauricien dans un futur proche »

