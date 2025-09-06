Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

Les Sao du Tchad en préparation au Maroc avant d’affronter Madagascar


Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Septembre 2025


Le 6 septembre 2025, les Sao du Tchad ont quitté N’Djamena pour le Maroc, où ils poursuivent leur préparation avant leur match contre Madagascar prévu le 8 septembre, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, a annoncé la Fédération tchadienne de football (FTFA).


Les Sao du Tchad en préparation au Maroc avant d’affronter Madagascar



Dès leur arrivée, les Sao ont entamé leur première séance d’entraînement le 7 septembre, avec pour objectif de maintenir la dynamique engagée lors de leurs dernières prestations. Le staff technique a insisté sur la concentration, la discipline et la cohésion, afin d’aborder ce rendez-vous décisif dans les meilleures conditions.


En marge de cette préparation, le président de la FTFA, M. Tahir Oloy Hassan, s’est rendu sur le terrain le samedi 6 septembre pour encourager les joueurs et renforcer leur moral.


Les supporters tchadiens, quant à eux, gardent espoir de voir leurs Sao décrocher un résultat positif pour consolider leur progression dans ces éliminatoires.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/09/2025

Tchad : Le Conseil provincial du Logone Occidental adopte son budget 2025

Tchad : Le Conseil provincial du Logone Occidental adopte son budget 2025

Tchad : L'ONAMA de Bol confrontée à des pannes et un manque de matériel Tchad : L'ONAMA de Bol confrontée à des pannes et un manque de matériel 06/09/2025

Populaires

Tchad : L’ex-directeur commercial de la SHT arrêté par la DGRI

06/09/2025

Tchad : vers un Code pastoral concerté pour apaiser les tensions rurales

06/09/2025

Tchad : ​ASCO-NUTRI forme les femmes de Kournari à la fabrication de farine enrichie

06/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter