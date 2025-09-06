Les Sao du Tchad en préparation au Maroc avant d’affronter Madagascar







Dès leur arrivée, les Sao ont entamé leur première séance d’entraînement le 7 septembre, avec pour objectif de maintenir la dynamique engagée lors de leurs dernières prestations. Le staff technique a insisté sur la concentration, la discipline et la cohésion, afin d’aborder ce rendez-vous décisif dans les meilleures conditions.





En marge de cette préparation, le président de la FTFA, M. Tahir Oloy Hassan, s’est rendu sur le terrain le samedi 6 septembre pour encourager les joueurs et renforcer leur moral.





Les supporters tchadiens, quant à eux, gardent espoir de voir leurs Sao décrocher un résultat positif pour consolider leur progression dans ces éliminatoires.