Les UAE lancent une banque de données sur l'aide humanitaire au sommet mondial des gouvernements

13 Février 2018

Robert De Niro et Forest Whitaker apporte la puissance des stars en rejoignant les leaders politiques, économiques et d'opinion pour discuter du changement climatique, de la technologie et de l'innovation lors d'un sommet historique.

Les Émirats Arabes Unis ont lancé aujourd'hui une banque de données sur les services logistiques humanitaires au Sommet Mondial des Gouvernements (WGS) à Dubaï. Annoncée par Son Altesse Royale la Princesse Haya bint Al Hussein, Présidente de la Cité Humanitaire Internationale, la banque de données améliorera la rapidité et l'efficacité de l'aide humanitaire et des interventions d'urgence, via une plateforme centralisée d'information en temps réel sur les urgences, les approvisionnements et les services logistiques.



Prévue de renforcer la collaboration entre les organisations d'aide dans la région, la banque de données est conçue pour mieux servir les personnes dans le besoin. Les UAE ont été à l'avant-garde des efforts de secours des réfugiés de Rohingya et ont été salués par les représentants des organisations mondiales, y compris le Directeur Exécutif du Programme Alimentaire Mondial, David Beasley, qui a pris la parole lors du lancement, pour ses réponses philanthropiques aux crises humanitaires les plus urgentes au niveau mondial.



Les sessions portant sur le changement climatique, la biotechnologie et le peuplement spatial ont dominé la première journée du WGS qui a également présenté les acteurs hollywoodiens Robert De Niro et Forest Whitaker. De Niro s'est joint aux ministres des UAE et des nations insulaires d'Antigua-et-Barbuda et de la République des Îles Marshall pour discuter des effets dévastateurs des conditions météorologiques extrêmes. Le double lauréat d'un Oscar s'est engagé à aider à la reconstruction de Barbuda après qu'il ait été laissé inhabitable, pour la première fois depuis 300 ans après l'Ouragan Irma. Whitaker, lauréat du prix Oscars du cinéma (Academy Awards), représentant l'Envoyé spécial de l'UNESCO pour la Paix et la Réconciliation, a mis l'accent sur l'autonomisation des femmes et des enfants, qui sont les plus vulnérables à l'impact du changement climatique, en tant qu'agents critiques du changement.



À propos du Sommet Mondial des Gouvernements



Le Sommet Mondial des Gouvernements (WGS) se veut une principale tribune mondiale visant à façonner l'avenir des gouvernements du monde entier. Chaque année, le sommet établit le programme de la prochaine génération de gouvernements en mettant l'accent sur l'innovation et la technologie pour relever les défis universels auxquels l'humanité est confrontée. Le WGS est une plateforme d'échange de connaissances qui converge les gouvernements, le futurisme, la technologie et l'innovation. Il fonctionne comme un centre de leadership et de réseautage pour les décideurs, les experts et les pionniers du développement humain. En tant que passerelle vers l'avenir, le sommet analyse les tendances, les problèmes et les opportunités auxquels l'humanité est susceptible de faire face dans les décennies à venir, tout en présentant des innovations, des meilleures pratiques et des solutions intelligentes qui inspirent des idées créatives sur la meilleure façon de les résoudre.



