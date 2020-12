Les Unstoppables renforcent la visibilité du rugby féminin en Afrique

Les Unstoppables (Les Inarrêtables en français) de Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com) ont prouvé à quel point elles portent bien leur nom ! Depuis leur sélection il y a trois mois, ces douze femmes ont utilisé leur énergie et leur passion pour faire connaître et renforcer le développement du rugby féminin en Afrique.

« La participation des femmes au rugby constitue une partie essentielle du plan de développement stratégique global de Rugby Afrique. Il s’agit du domaine clé de la croissance et de la réussite potentielle sur la scène internationale de Rugby Afrique », a déclaré Khaled Babbou, président de Rugby Afrique.

Dans le cadre de la campagne #TryAndStopUs sur les réseaux sociaux, Rugby Afrique a appelé toutes les femmes du monde du rugby de ses fédérations membres à partager leurs histoires inspirantes et à devenir l’une des Unstoppables. Plus de 60 femmes originaires de 19 pays se sont portées candidates. Douze femmes ont été choisies pour leurs qualités d’Unstoppables, mettant en évidence la diversité du continent, avec des ambassadrices venant d’Afrique du Sud, du Botswana, de Côte d’Ivoire, d’Égypte, du Ghana, du Kenya, de Madagascar, de Namibie, d’Ouganda, du Sénégal, de Tunisie et du Zimbabwe.

Toutes sont des pionnières à leur manière et ont impressionné les juges par leur expérience mêlant excellence, opportunités et inspiration.

Au sujet de la campagne, Paula Lanco, présidente de la Commission consultative du rugby féminin, a déclaré : « Nous sommes ravis de la réussite de la campagne et de l’élan qu’elle a donné au rugby féminin. Il est très encourageant de constater que l’intérêt pour le rugby féminin ne cesse de croître. »

La campagne #TryAndStopUs sur les réseaux sociaux présentait une variété d’images et de vidéos, qui comprenaient également un mélange de conversations approfondies et d’extraits dans lesquels toutes les Unstoppables étaient présentées et donnaient un aperçu de leur diversité par un bref « Bonjour » dans leur langue locale.

Les fans ont adoré ! Les pages de Rugby Afrique sur les médias sociaux ont connu un essor considérable, en particulier sur Facebook avec 4 723 nouvelles mentions J’aime, une portée totale de 358 123 utilisateurs, et 35 635 messages d’engagement. Le compte Instagram a attiré pas moins de 4 723 nouveaux abonnés. Du côté de Twitter, les chiffres sont tout aussi impressionnants, avec 120 000 impressions jusqu’à présent.

Unstoppables : campagne de sensibilisation au cancer du sein et au sida

Le public a continué de manifester son soutien et son amour pour les Unstoppables lors des mini-campagnes de sensibilisation au cancer du sein et au sida. La campagne de sensibilisation au cancer du sein et la campagne de la Journée mondiale de lutte contre le sida ont suscité nombre d’engagements sur les réseaux sociaux.

Selon Maha Zaoui, responsable du rugby féminin chez Rugby Afrique, « il est incroyablement encourageant de voir la façon dont nos Unstoppables ont utilisé leur passion pour le sport pour améliorer la visibilité du rugby féminin en Afrique. Elles sont de véritables ambassadrices de notre sport et l’une des composantes de base de nos opérations en Afrique, avec la Commission consultative du rugby féminin, le Réseau africain du rugby féminin, les programmes et le forum de bourses de leadership et nos compétitions féminines ».

Les messages de Noël de certaines de nos Unstoppables

Fatma El-Kindiy, dirigeante, chef de projets, Botswana

« Faire partie des Unstoppables signifie que, tout comme moi, vous pouvez être courageuse et intégrer le monde du rugby. Être la première membre des Unstoppables originaire du Botswana m’a permis de faire entendre ma voix sur différentes plateformes médiatiques, de parler du rugby et, surtout, d’encourager les femmes à y jouer. J’ai reçu de bonnes critiques et beaucoup de personnes sont intéressées par la campagne. J’aimerais toucher autant de jeunes filles que possible, pour qu’elles se lancent très tôt dans le rugby à l’aide de la commission des femmes de la fédération qui soutient l’initiative. L’année 2021 sera très chargée pour nous. »

Rafatu Inusah, membre exécutif, Ghana

« Je crois que c’est l’énergie positive émanant du fait de ne pas baisser les bras, du travail acharné, de l’engagement et du dévouement à l’égard de ses objectifs qui fait d’une personne une digne membre des Unstoppables. Je suis très heureuse que la communauté et les filles ne soient pas surprises de me voir comme l’un des douze "Unstoppables de Rugby Afrique", car elles savent que le travail que j’ai entrepris ne date pas d’hier et cela a encouragé les parents à laisser leurs filles jouer au rugby. Ma sélection en tant qu’Unstoppable a inspiré beaucoup de filles à viser plus haut, non seulement à jouer pour le Ghana mais aussi à travailler dur pour devenir des entraîneuses et des dirigeantes à l’avenir.

Mon objectif pour 2021 et au-delà est de voir l’équipe féminine de rugby du Ghana participer aux compétitions mondiales de rugby à sept et à XV, avec des plateformes médiatiques locales et internationales pour en faire la publicité. »

Katie Sadleir, responsable du rugby féminin au niveau mondial, a déclaré : « C’est une période extrêmement enthousiasmante pour le rugby féminin, car nous pouvons observer une croissance, une diversité et un soutien vraiment caractéristiques pour la participation des femmes dans ce sport.

Les Unstoppables sont pour nous un puissant moyen d’atteindre toutes les femmes dans le monde et de promouvoir davantage leur participation au sport. »

