Les XV Makis Féminines à la RUGBY AFRICA WOMEN’S CUP 2019 : l’aventure du haut niveau continue

Bosman Stadium, Brakpan, 13 août, 16.45. Baisser de rideau sur le second match de la RUGBY AFRICA WOMEN’S CUP 2019 opposant le Goliath sud-africain au David Malagasy. La logique a été respectée avec 13 essais et un score de 73-0 en faveur des Women’s Springboks.

"Les sud-africaines ont fait parler très vite leur puissance et leur vitesse d’exécution, et ont inscrit trois essais dans le premier quart d’heure. Prises littéralement à la gorge, nous n’avons pas pu ni réagir, ni endiguer une telle fougue. Nous avions bien préparé ce match et nous nous attendions à une confrontation extrêmement difficile face aux grandes favorites de la compétition. La réalité a dépassé de loin nos attentes. Malgré quelques actions offensives de belle facture de notre part en seconde mi-temps, nous n’avons jamais pu casser l’énorme rideau défensif des sud-africaines et marquer un essai pour l’honneur. Le score final est très lourd, mais je remercie les sud-africaines de nous avoir respecté jusqu’à la 80e minute" a commenté Laurence Rasoanandrasana, la capitaine des XV Makis Féminines au terme de la rencontre.

"Je suis satisfait de l’attitude de mes joueuses. Certes, nous encaissons 73 points sans en rendre un, mais nous avons lutté avec courage et esprit de sacrifice pendant 80 minutes face à une énorme équipe sud-africaine. Devant l’ampleur du score à la mi-temps, j’ai décidé de faire reposer certaines de mes joueuses cadres en prévision du troisième et dernier match de la compétition face à l’Ouganda" a conclu Ravoavahy Lanto Nirina, le coach des XV Makis Féminines.

Et demain…

Samedi 17 août, l’Afrique du Sud affrontera le Kenya pour le titre. Les XV Makis Féminines défieront les Lady Cranes pour une place d’honneur. "L’Ouganda présente un bilan de performance pratiquement équivalent au nôtre. Deux défaites et une différence points de -116 contre -103 légèrement en notre faveur. C’est donc une véritable petite finale qui nous attend samedi prochain et nous avons vraiment à cœur de faire honneur à nos couleurs pour le dernier chapitre de l’édition 2019 de la RUGBY AFRICA WOMEN’S CUP" a déclaré Victor-Lié Andriavelomanana, le team manager des XV Makis Féminines.

"Au-delà des résultats, qu’elles souhaiteraient meilleurs, nos dames ont l’opportunité de s’entraîner comme des joueuses professionnelles dans des conditions exceptionnelles depuis notre arrivée à Johannesburg. C’est indiscutablement une nouvelle étape pour elles. C’est également une motivation supplémentaire pour travailler plus durement et pouvoir rejoindre le niveau de performance de nos amies et modèles sud-africaines et kényanes dans les années à venir" a finalement conclu Victor-Lié Andriavelomanana.

