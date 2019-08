Les XV Makis Féminines à la RUGBY AFRICA WOMEN’S CUP 2019 : suite et fin de l’épopée Malagasy à la première édition de la Coupe d’Afrique féminine à XV

Bosman Stadium, Brakpan, 17 août, 14.45. Baisser de rideau sur le troisième et dernier match de la RUGBY AFRICA WOMEN’S CUP 2019 opposant les Ougandaises à leurs homologues Malagasy. Un score de 15 à 15 entre les 2 équipes qui avaient été défaites lors des deux premiers matchs.

"Nous partons à l’assaut de la forteresse Ougandaise dès les premières minutes. À l’instar du premier match face au Kenya, une fois de plus, nous n’avons pas su capitaliser sur notre domination, très souvent par cause d’imprécision technique dans le dernier geste. C’est logiquement le lot quotidien des équipes nouvellement formées comme la nôtre, encore à la recherche d’automatismes collectifs. La suite est une succession de temps forts et de temps faibles face à une équipe Ougandaise également à la recherche de son premier succès dans la compétition. Je voudrais souligner le courage, l’abnégation ainsi que la rage défensive de l’équipe, sans laquelle nous aurions probablement perdu le match, au fort de la domination oppressive des Lady Cranes lors des dix dernières minutes." a conclu Laurence Rasoanandrasana, la capitaine des XV Makis Féminines à l’issue de la rencontre.

"Un match nul a toujours un goût d’inachevé. Néanmoins, il me satisfait, car il marque une certaine progression dans nos performances. Tout n’a pas été parfait. Mes joueuses ont fait preuve de précipitation et d’indiscipline, et cela ne pardonne pas au niveau international. Néanmoins, une fois de plus, elles ont fait corps, avec courage et abnégation, pendant 80 minutes. Défensivement, elles ont été presque parfaites. Elles ont également bien géré l’infériorité numérique des Ougandaises en seconde mi-temps pour marquer les points qui auraient pu faire la différence en notre faveur." a commenté Ravoavahy Lanto Nirina, le coach des XV Makis Féminines.

"Au-delà du résultat de parité, c’est la grande performance de nos dames face à une très forte opposition Ougandaise que je souhaite honorer.

Arithmétiquement, nous concluons la RUGBY AFRICA WOMEN’S CUP 2019 en troisième position. Nous ne pouvons être que satisfaits de la première sortie continentale des XV Makis Féminines." a commenté Victor-Lié Andriavelomanana, le team manager des XV Makis Féminines.

"Au nom de la délégation des XV Makis féminines, j’envoie toutes nos amitiés sportives à RUGBY AFRIQUE pour cette grande opportunité et à nos hôtes sud-africains pour leur accueil exceptionnel. J’adresse également tous nos vœux de succès aux Springbok Women lors de la prochaine Women’s Rugby World Cup en 2021. Nous soutiendrons, bien entendu, les Kenya Lionesses dans leur tentative de se joindre aux championnes sud-africaines pour l’échéance néo-zélandaise de 2021." a finalement conclu Victor-Lié Andriavelomanana.

