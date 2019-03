Les accords énergétiques germano-africains à Hambourg prépareront le terrain pour une meilleure collaboration entre le secteur privé et les gouvernements

Le 13ème Forum germano-africain de l’énergie (www.EnergyAfrica-Forum.com) ouvrira la voie aux entreprises allemandes et africaines ainsi qu’aux entreprises publiques pour élargir nos liens économiques, conclure des accords, créer des emplois, lutter contre la pauvreté énergétique et utiliser le savoir-faire allemand pour stimuler la croissance africaine. L’industrie de l’énergie africaine… Read more on https://africa-newsroom.com/press/germanafrican-energy-deals-in-hamburg-will-set-t...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...