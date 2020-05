Les acteurs américains et africains du pétrole et du gaz proposent des mesures réglementaires pour assurer la durabilité en réponse à Covid-19 et au-delà

En réponse à la pandémie mondiale actuelle de COVID-19 et au crash du prix du pétrole, la Chambre africaine de l'énergie (AEC) (www.EnergyChamber.org) et l'IAGC ont proposé un certain nombre de mesures d'atténuation et de soutien au nom de l'industrie pétrolière et gazière. Ces mesures visent à atténuer les pertes d'emplois prévues et l'abandon de projets viables dans le secteur pétrolier et gazier africain face à une récession mondiale.

Bien que les producteurs de pétrole africains ne soient pas en mesure de modifier individuellement le marché actuel et la dynamique de la santé mondiale, ils ont la capacité, en tant que régulateurs, d'influencer positivement l'environnement des affaires dans leurs pays respectifs avec des politiques de bon sens. C'est cette capacité d'atténuer les effets négatifs de la crise mondiale que l'AEC et l'IAGC demandent aux gouvernements de mettre à profit.

L'AEC et l'IAGC appellent les gouvernements africains à prendre des mesures rapides pour assurer la stabilité de l'industrie pétrolière et gazière africaine, en particulier dans le sous-secteur de la géophysique et de l'exploration (G&E), afin de maintenir un pipeline de projets qui maintiendront ou même augmenteront les niveaux de productivité. En fin de compte, les pays africains continuent de dépendre des revenus générés par le secteur, des emplois créés par le secteur, de l'énergie abordable du secteur et de la capacité de générer ses propres besoins énergétiques.

Ces demandes sont en ligne avec l'Agenda du secteur énergétique africain récemment publié par l'AEC et disponible sur www.EnergyChamber.org. Ces demandes et mesures clés comprennent notamment la suppression des impôts sur les sociétés de services pendant six mois; la suppression des retenues à la source, notamment pour les sociétés non résidentes, pendant six mois; exhorter les banques à n'accorder aucun prêt d'intérêt ni garantie de prêt aux sociétés de services locales ayant des projets en cours avec les CPI; accorder des extensions à tous les projets d'exploration pour 24 mois; étendre les périodes non exclusives de confidentialité des données géophysiques à un minimum de 15 ans lorsqu'elles ne sont pas déjà en place; renonciation à une partie des engagements du projet de travaux pour les sociétés d'exploration; la mise en place et la mise en œuvre de discussions entre le gouvernement et le secteur privé sur la révision de certaines conditions fiscales de des CPPs qui rendent difficile pour les explorateurs de respecter leurs engagements dans l'environnement de marché actuel et de mobiliser des capitaux; réduction de moitié (50%) des frais dus à l'État comme les fonds de formation, la location de surfaces, les projets sociaux, etc. ; devenir des champions de l'industrie en encourageant diverses discussions de farm-in et farm-out sur les licences actuelles; assurer le soutien de l'État aux projets intermédiaires afin que les DFI ne soient pas annulés; faire de la diversification de l'économie une priorité; examiner les mesures de contenu local qui ne fonctionnent pas et essayer d'encourager ou de mettre en œuvre une approche de contenu africain plus régionale; et envisager de réduire les dépenses ministérielles et de réduire les dépenses de voyage inutiles.

« En tant que voix de l'industrie africaine de l'énergie, il est au cœur de notre mandat de lutter pour le retour de l'industrie africaine de l'énergie après le Covid 19 et la guerre des prix, en faisant des propositions pratiques sur la manière de surmonter la crise actuelle. Nous sommes optimistes face à la réponse de nombreux producteurs de pétrole africains qui incluent l'adoption de certaines de nos propositions ci-dessus. Cependant, nous appelons tout le monde à continuer d'en faire plus. Nos amis américains de l'IAGC ont été un allié solide et inébranlable pour nous aider à défendre l'Afrique et son secteur énergétique », a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie.

De son côté, Mme Nikki Martin, présidente de l'IAGC, a souligné l'importance des industries de la géophysique et de l'exploration (G&E) pour maintenir une industrie énergétique stable. « Les autorités nationales devraient s'efforcer de respecter les délais prévus pour les cycles d'octroi de licences, y compris toutes les périodes d'examen et les annonces d'attribution qui contribuent à la certitude commerciale et à un pipeline stable pour la production future de pétrole. La sécurité énergétique du continent ne sera assurée qu'avec une exploration continue », a-t-elle déclaré. « L'industrie G&E fournit la clé pour débloquer des ressources énergétiques qui permettront de reconstruire les économies lorsque le virus COVID-19 aura suivi son cours, cependant, pour reconstruire, il doit y avoir une industrie de l'énergie viable le moment venu. »

À propos de la Chambre africaine de l'énergie :

La Chambre africaine de l'énergie (www.EnergyChamber.org) est la voix de l'industrie africaine de l'énergie et représente les entreprises et les organisations des secteurs amont, intermédiaire et aval du secteur de l'énergie en Afrique.

À propos de l'IAGC :

Fondée en 1971, l'IAGC (www.IAGC.org) est l'association commerciale mondiale de l'industrie géophysique et d'exploration, pierre angulaire de l'industrie de l'énergie. Avec plus de 80 sociétés membres dans 50 pays employant environ 87 000 personnes avec des revenus supérieurs à 11,5 milliards (USD), l'adhésion comprend des opérateurs de sondages et des sociétés d'acquisition onshore et offshore, des fournisseurs de traitement et de données, des sociétés d'exploration et de production, des fabricants d'équipements et de logiciels, et fournisseurs et prestataires de services. Les sociétés membres de l'IAGC jouent un rôle essentiel dans l'exploration et le développement réussis des ressources en hydrocarbures extracôtières grâce à l'acquisition et au traitement de données géophysiques.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/american-and...