Les cadres UNIR de la région maritime sonnent la mobilisation pour la victoire de Gnassingbe en 2020

Lomé - Le bureau national du parti Union pour la République (UNIR) a entamé, le jeudi 26 décembre 2019 une tournée nationale d’information sur les enjeux de la présidentielle de 2020.



La mission a débuté ses activités dans la région Maritime à Tsevié (35 km au nord de Lomé). A cette occasion, les responsables du parti UNIR ont appelé l’ensemble des populations à « soutenir davantage la politique du chef de l’Etat, Faure GNASSINGBE, président du parti UNIR ».



« C’est l’heure de nous mobiliser. C’est l’heure de prouver ce que nous savons. Nous savons que notre champion, le distingué Faure GNASSINGBE est l’aimé du peuple togolais et qu’il fait du bien à cette nation. Conformément à nos textes, nous sommes appelés à renouveler notre confiance en sa personne et c’est le but de l’élection présidentielle de 2020 », a laissé entendre Chantal Yawa TSEGAN, présidente de l’Assemblée nationale, membre du parti.



Le ministre d’Etat Solitoki ESSO a annoncé de son côté que la candidature du Président de la République sera réelle et effective. « Une victoire à 60% dès le premier tour est crucial afin de lui permettre de continuer le travail de développement qu’il a enclenché depuis 2005 », a-t-il lancé.



En réponse aux différents discours des cadres UNIR, les militants du parti dans la région Maritime ont, à travers une déclaration liminaire réitéré leur attachement à la politique de développement du Président Faure GNASSINGBE.



Rappelons que le premier tour de la présidentielle aura lieu le 22 février 2020. Déjà une dizaine de candidatures ont été annoncées mais le Président Faure ne s’est pas toujours prononcé sur sa candidature même si la constitution révisée le 8 mai dernier lui donne la possibilité d’être à nouveau candidat.