Les catholiques appellent à une journée de prière pour un Tchad de justice

Par un communiqué, les mouvements et associations d’adultes et des jeunes d’action catholique pour l'archidiocèse de N’Djamena appellent les laïcs et sympathisants à une journée de prière et de jeun le 28 février 2022 au site de la basilique au quartier Abena.



« Cette prière est organisée en mémoire des victimes des tueries d’Abeché et de Sandana et pour soutenir notre archevêque métropolitain Mgr Edmond Djitangar Goetbé pour ses efforts pour la justice, la paix et la cohésion dans notre pays », précise le communiqué de Gueroumbaye Ngomibé Marius.



Au programme : des chants de louange et d’administration ; un chemin de croix ; la récitation de chapelet et une messe de clôture. Ladite prière se déroule de 8h à 16h.