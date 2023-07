Les conditions météorologiques extrêmes obligent à agir (OMM)

Selon l'agence météorologique des Nations Unies, le mois de juin a connu la température moyenne mondiale la plus chaude jamais enregistrée et les vagues de chaleur ont persisté jusqu'au début juillet. Des pluies torrentielles et des inondations ont fait des dizaines de morts et touché des millions de personnes aux États-Unis, au Japon, en Chine et en Inde, rapporte ONU Info.



« Les conditions météorologiques extrêmes - un événement de plus en plus fréquent dans notre climat qui se réchauffe - ont un impact majeur sur la santé humaine, les écosystèmes, les économies, l'agriculture, l'énergie et l'approvisionnement en eau », a déclaré le Secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas.



« Nous devons intensifier nos efforts pour aider la société à s'adapter à ce qui devient malheureusement la nouvelle normalité », a-t-il ajouté.



Pays à faible revenu plus à risque



L'agence des Nations Unies a également souligné que si les pays développés ont accru leur niveau de préparation, comme les alertes et la gestion des inondations, les pays à faible revenu restent vulnérables.



« Alors que la planète se réchauffe, on s'attend à ce que nous assistions à des précipitations de plus en plus intenses, plus fréquentes et plus graves, entraînant également des inondations plus graves », a déclaré Stefan Uhlenbrook, Directeur de l'hydrologie, de l'eau et de la cryosphère à l'OMM.



« Les pays développés comme le Japon sont extrêmement alertes et ils sont également très bien préparés en ce qui concerne les mesures de gestion des inondations. Mais de nombreux pays à faible revenu n'ont pas mis en place d'alertes, pratiquement pas de structures de défense contre les inondations et pas de gestion intégrée des inondations. L'OMM s'est engagée à améliorer la situation », a-t-il ajouté.