Les découvertes et les activités pétrolières et gazières en Afrique du Sud-Ouest : le future de l’investissement en Namibie, Angola et Afrique du Sud (Par NJ Ayuk)

Par NJ Ayuk, président, Chambre africaine de l'énergie (www.EnergyChamber.org)

Au printemps dernier, le Maersk Voyager, un navire de forage ultra-profond sous contrat par la major française Total, a foré le puits offshore le plus profond de tous les temps – 3 628 mètres (11903 pieds) dans le bloc 48, une zone massive avec des réserves de pétrole potentiellement énormes dans le bassin du Congo au large de l'Angola.

Cette réalisation record n’a pas été un succès uniquement pour Maersk et Total. Cela a également représenté une victoire pour l'Angola et sa compagnie pétrolière Sonangol dans leur recherche de nouveau pétrole, dans le cadre d'une campagne visant à inverser une tendance récente à la baisse de la production. Le puits à fort impact était attendu depuis longtemps et il n'a pas fallu longtemps à d'autres acteurs mondiaux, dont Qatar Petroleum (QP), pour y adhérer. Dans le cadre de son offre d'élargissement de son portefeuille d'exploration, QP a acquis une participation de 30% dans le bloc 48 en août, sa première aventure dans la zone prometteuse en eaux profondes de l'Angola.

Si l'Angola était le seul pays d'Afrique du sud-ouest à faire l'actualité pétrolière et gazière, ce serait quand même une très bonne histoire. Mais le fait est que la côte sud-ouest de l'Afrique abrite peut-être les forages de puits les plus attendus au monde en 2020 et 2021 – une exploration qui se poursuit malgré les défis supplémentaires du COVID-19, qui a limité les budgets d'exploitation et d'investissement. Comme l'a noté la Chambre africaine de l'énergie dans nos Perspectives 2021, en cas de succès, les perspectives en Angola, en Namibie et en Afrique du Sud, pourraient « ouvrir de nouveaux bassins de développement et déclencher de gros investissements vers la seconde moitié de la décennie ».

Combinée au bloc 48, le prospect Venus-1 en Namibie, et à Brulpadda et Luiperd en Afrique du Sud, la région recèle un potentiel de ressources de classe mondiale. La clé est de traduire ce potentiel en avantages réels pour tous les Africains.

La production prend de l'ampleur en Angola

Pendant près de 70 ans, le pétrole a été un pilier de l’économie angolaise, contribuant à environ 50% du produit intérieur brut du pays et à environ 89% des recettes d’exportations. Le pays détient les deuxièmes plus grandes réserves prouvées de pétrole du continent et n’est derrière que le Nigéria en termes de production. (L’Angola possède également la quatrième plus grande réserve de gaz naturel prouvée d’Afrique, bien qu’elle n’ait historiquement pas produit beaucoup de produits commerciaux.)

Ces dernières années, cependant, la baisse des prix du pétrole a effrayé les investissements étrangers, exerçant une pression sur l’industrie pétrolière et gazière bien établie de l’Angola ainsi que sur son économie pétrolière. Malgré ses vastes ressources, non seulement la production était en baisse, mais il n'y avait pas eu de nouvelle découverte majeure depuis 2011. Sans nouvelles découvertes, ont déclaré les consultants de Rystad Energy, les volumes de production pourraient chuter en dessous de 1 million de barils par jour d'ici 2025, moins de la moitié de la production quotidienne de 2008.

Cette prévision était plus que suffisante pour inciter le président angolais João Lourenço à agir.

À la suite de son élection en 2017, il a promis à l'Angola un « miracle économique » et a immédiatement commencé à encourager la participation à l'industrie pétrolière et gazière du pays dans le cadre de son plan de redressement.

Les attraits de Lourenço, notamment de meilleures conditions contractuelles qui rendraient les investissements étrangers plus rentables, ont porté leurs fruits. Avec des réformes telles que des allégements fiscaux et un régulateur autonome de l'industrie pétrolière en place, Total - qui opère en Angola depuis six décennies - est intervenu rapidement en 2018 pour reprendre le bloc 48 et a obtenu le bloc 29 dans le bassin de Namibe plus tôt cette année ; l'Italien Eni a reçu le bloc 28 voisin à peu près au même moment. L’Angola a également attribué plusieurs blocs offshores aux sociétés norvégiennes Equinor et BP. (Il y a environ 50 blocs dans le bassin de Namibe, mais il reste à voir s'ils seront tous mis en jeu.) Eni et ses partenaires ont également commencé la production à Agogo-1, pompant un modeste 10 000 barils par jour (b/j). Bien que cela puisse sembler petit, cela contribue à une somme beaucoup plus importante : ensemble, a déclaré Rystad, la production de nouveaux projets angolais - c'est-à-dire ceux qui ont débuté au cours des cinq dernières années - devrait produire 549 000 b/j d'ici 2025.

Le régime fiscal prépare le terrain en Namibie

Si l'on en croit les premières données sismiques, par rapport à l'Angola, les nouvelles découvertes au large de la Namibie sont tout aussi prometteuses, sinon plus. Au total, plus de 11 milliards de barils de réserves de pétrole ont été découverts au large des côtes namibiennes, et les scientifiques comparent favorablement la géologie de la Namibie aux champs de pré-sel au large du Brésil, qui détiennent 16 milliards de barils de réserves de brut. Pourtant, les bassins de la Namibie sont considérés comme sous-explorés, ce qui signifie qu’il existe de nombreuses possibilités d’investissement étranger et national. La possibilité de découvertes à fort impact a attiré les goûts de Total, ExxonMobil, QP et Kosmos Energy, qui a connu un succès significatif en Afrique au cours des douze dernières années.

Actuellement, tous les regards sont tournés vers le prospect Vénus-1 de Total, qui pourrait s'avérer être la plus grande découverte en Afrique depuis une décennie. Un puits ultra-profond dans le bassin d'Orange, qui chevauche la frontière avec l'Afrique du Sud, Vénus-1 aurait au moins 2 milliards de barils de pétrole en place. Si Vénus-1 réussit, cela attirera encore plus l'attention sur la région. Heureusement, grâce aux politiques favorables au pétrole du gouvernement namibien, les entreprises étrangères peuvent facilement y faire des affaires. Le régime fiscal est positif et la compagnie pétrolière nationale, la National Petroleum Corporation of Namibia (NAMCOR), est un partenaire coopératif. Cela contribue également à ce que la Namibie soit politiquement stable et possède certaines des infrastructures les mieux développées du continent, y compris un réseau de distribution électrique moderne.

Nous constatons in intérêt croissant en Afrique du Sud

À l'instar de ses voisins de l'ouest, l'Afrique du Sud a été le théâtre d'un enthousiasme considérable pour les découvertes frontalières, y compris Brulpadda de Total, qui a ouvert le bassin d'Outeniqua en 2019. Brulpadda est considérée comme une zone pétrolière et gazière de classe mondiale pouvant contenir jusqu'à 1 milliards de barils d'équivalent pétrole de gaz et de pétrole léger condensé.

Brulpadda est considéré comme un antidote à la cascade de maux que l'Afrique du Sud - comme de nombreux pays dotés de ressources pétrolières - a connu ces dernières années : une baisse de l'exploration pétrolière et gazière suite à une baisse des prix des matières premières. Il est probable que l’usine de gas-to-liquids (GTL) de PetroSA fournira un marché intérieur prêt pour Brulpadda, tout comme les installations pétrochimiques et industrielles à proximité. Il est également possible que la découverte aide l'Afrique du Sud à accélérer l'utilisation du gaz pour la production d'électricité.

Total continue d'explorer d'autres parties du bassin d'Outeniqua et vient de découvrir le mois dernier du condensat de gaz sur le prospect de Luiperd, où il est partenaire de coentreprise avec QP, CNR International et un consortium africain appelé Main Street. Dans une annonce, Total a déclaré que le puits Luiperd avait été foré à une profondeur totale d'environ 3 400 mètres et avait rencontré 73 mètres de rémunération nette de condensat de gaz, ce qui le rend encore plus grand que le réservoir principal de Brulpadda. Total et ses partenaires ont décidé de commercialiser le gaz Luiperd plutôt que de forer un autre puits d'exploration dans le cadre du programme.

Les Africains doivent réaliser les avantages de l’industrie

Il ne fait aucun doute que ces découvertes ont fait de l’Afrique du Sud-Ouest un point chaud d’exploration.

Il ne fait aucun doute non plus que les gouvernements de l'Angola, de la Namibie et de l'Afrique du Sud ont facilité et même accéléré les processus de découverte et de développement en facilitant les affaires là-bas. (Dans le cas de l'Afrique du Sud, ses conditions fiscales pour les sociétés pétrolières et gazières sont décrites comme « très généreuses ».)

Ce qui reste incertain, c'est dans quelle mesure chaque pays continuera à travailler pour s'assurer que ses ressources naturelles, qu'elles soient nouvelles ou établies de longue date, soient utilisées pour sortir les gens de la pauvreté. Certes, l'implication africaine dans des coentreprises nous amène à supposer que l'intérêt supérieur de chaque citoyen est pris en compte.

Mais c'est le moment pour les compagnies pétrolières et gazières qui sont impliquées dans ces méga-opportunités de redoubler d'efforts pour soutenir les communautés et les populations locales. Ces entreprises sont nos hôtes en Afrique, mais le prix d’un accueil dans nos richesses en ressources ne peut être simplement contractuel, ou simplement une poignée de main entre les gouvernements et les hommes d’affaires. Plus ils en profitent, plus les Africains devraient en bénéficier.

Cette idée est au cœur du concept de valeur partagée, qui a été définie comme «u n cadre pour créer de la valeur économique tout en répondant simultanément aux besoins et défis de la société » et comme « la pratique du profit d'une manière qui crée de la valeur pour la société. » La valeur partagée ne suggère pas que les entreprises devraient agir en tant que philanthropies ou organismes de bienfaisance, en distribuant à ceux qui en ont besoin. Cela va au-delà de l'idée de responsabilité sociale des entreprises, qui repose souvent sur le volontariat et les dons ponctuels. Peut-être plus important encore, la valeur partagée reconnaît que les entreprises ne peuvent rester en affaires que si elles gagnent de l'argent. Comme l'a décrit le consultant FSG, la valeur que les entreprises et la communauté partagent vaut la « valeur », c'est-à-dire la valeur économique sur une fiche financière et la valeur sociétale sous forme de progrès sur les questions sociales.

La valeur partagée reconnaît que les entreprises ont la responsabilité de relever les défis sociaux à travers l'entreprise elle-même. C'est dans leur intérêt économique de le faire. En Afrique, une façon d'y parvenir est d'appuyer le renforcement des capacités. Comme l'a noté l'Initiative de valeur partagée, malgré la production économique substantielle de l'industrie pétrolière et gazière, elle « ne s'est pas toujours traduite par des améliorations sociétales dans les pays et les communautés hôtes ... les entreprises perdent des milliards de dollars par an à cause des conflits communautaires » en raison du sous-emploi.

Alors que de plus en plus d'entreprises sont attirées par l'Afrique du sud-ouest et ces nouveaux développements passionnants, nous ne pouvons qu'espérer qu'elles reconnaîtront que là où des opportunités existent pour elles, elles devraient exister pour tout le monde. Et elles ont le pouvoir de le faire.

Ce serait vraiment une grande nouvelle.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/oil-and-gas-...