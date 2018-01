SCOOP Les dernières nouvelles de la Libye

4 Janvier 2018







Le trafic d'esclaves est la principale info qui fait fureur en Libye en ce moment. Mais cela n'est pas tout. Les infirmations concernant la Libye fusent partout sur internet, un peu comme les



Voici donc pour votre information les dernières infos relatives à la Libye de ces derniers mois.



Le maire de Misrata a été assassiné



Les violences font rage dans le pays. Le maire de la troisième plus grande ville de la Libye, Mohamad ESHTEWI a été enlevé puis assassiné par une bande d’inconnus dimanche le 17 décembre 2017. Alors qu’il revenait de l’aéroport de Misrata, le maire fut kidnappé puis tué par des inconnus sans raison apparente. Son corps fut abandonné quelques heures plus tard dans une ruelle. L’hôpital décèle que le corps de la victime présentait des impacts de balles.



Esclavage en Libye : crimes contre l’humanité



Un trafic d’êtres humains a et est en train de faire de nombreuses victimes en Libye en ce moment. Des ressortissants de nombreux pays africains ont laissé la vie dans cette aventure qui consistait au départ à traverser la frontière européenne en passant par ce pays. Résultat des courses des morts par milliers, des otages, des esclaves sexuels et de nombreux blessés. Les enfants et jeunes adultes sont vendus par milliers comme des petits pains aux plus offrants.



Heureusement les gouvernements du monde travaillent main dans la main pour rapatrier ces jeunes dans leurs pays d’origine et si possible d’améliorer leurs conditions de vie.



Le sommet extraordinaire Afrique Europe a fait mention des résolutions prises pour mettre un terme à cette situation critique.



Toujours dans cette même lancée, le Rwanda est prédisposé à accueillir 30.000 migrants africains.



La Libye à la porte d’une guerre civile



