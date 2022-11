AFRIQUE "Les dirigeants africains doivent défendre les populations du continent qui souffrent des dommages climatiques"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Novembre 2022



Selon un nouveau rapport intitulé Congo in the Crosshairs, l'expansion du pétrole et du gaz dans le Bassin du Congo constitue une menace existentielle qui s'accélère rapidement pour le climat mondial et pour la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, ainsi que pour les dizaines de millions de personnes qui y vivent.

Plus de 150 groupes ethniques distincts vivent dans le bassin du Congo et plus de 35 millions de personnes, soit 20 % de la population des pays du bassin du Congo, se trouvent actuellement dans des blocs pétroliers et gaziers existants ou désignés. L'industrie des combustibles fossiles exerce une pression agressive pour exploiter le continent, endommageant les communautés et menaçant les vies et les moyens de subsistance.



Ces blocs se trouvent dans des zones protégées de la RDC, qui sont particulièrement importantes pour leur biodiversité et les lois qui les protègent, ainsi que pour leur immense valeur culturelle et sociale pour les personnes qui y vivent.



À l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat de Ken Saro-Wiwa, le point de presse du Réseau Action Climat d'aujourd'hui a mis en lumière la façon dont les gens de tout le continent se battent pour protéger leurs communautés des menaces posées par les combustibles fossiles et les entreprises et gouvernements qui doublent leur production.



Hier encore, une nouvelle étude de Global Witness a montré que plus de 600 lobbyistes spécialisés dans les combustibles fossiles ont obtenu l'accès aux négociations climatiques de la COP27, soit 25 % de plus que l'année dernière.



Lors de la conférence de presse, Ana Osuna Orozco, Rainforest Foundation UK, a déclaré : "Ce rapport signale l'expansion inquiétante de l'extraction de pétrole et de gaz sur le continent africain, en particulier dans le bassin du Congo. Le pétrole et le gaz en Afrique devraient quadrupler si les blocs actuels destinés à l'exploration sont exploités. 30 % des blocs d'exploration pétrolière et gazière chevauchent 30 % des forêts tropicales denses d'Afrique, dont 90 % se trouvent dans le bassin du Congo, qui couvre six pays d'Afrique centrale. Dans le bassin du Congo, il reste plus de 180 millions d'hectares de forêts tropicales denses et plus de 35 % de ces forêts essentielles, soit 64 millions d'hectares (une superficie équivalente à près de deux fois la taille de l'Allemagne), chevauchent aujourd'hui des blocs pétroliers et gaziers existants ou prévus. Elles chevauchent également plus de 20 % des territoires habités par des groupes indigènes. Les pays d'Afrique centrale ont besoin de se développer, mais il ne faut pas tomber dans le piège de penser que le pétrole est la seule solution, car il existe un énorme potentiel d'énergies renouvelables".



François Biloko, secrétaire général du Réseau CREF, un réseau environnemental de premier plan en RDC, a déclaré : "Nous ne devons pas laisser une expansion chaotique des combustibles fossiles dans le Bassin du Congo mettre en danger nos précieuses forêts tropicales, les points chauds de la biodiversité tels que le Parc national des Virunga, ainsi que les droits et les moyens de subsistance des communautés forestières qui ressentent déjà les impacts du changement climatique. Avec son vaste potentiel en énergies renouvelables, la RDC peut ouvrir la voie à un avenir vert et prospère".



Omar Elmawi, coordinateur de la campagne Stop EACOP, a déclaré : "Le projet d'oléoduc EACOP présente de grands risques sociaux, environnementaux et économiques pour des milliers de membres des communautés qui vivent à proximité du tracé proposé de l'oléoduc à travers l'Ouganda et la Tanzanie, ainsi que des zones de faune protégées environnantes, des sources d'eau, notamment le bassin du lac Victoria. Les émissions massives de carbone attendues du projet, estimées à 34 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, font du projet une bombe à carbone qui exacerbera une situation déjà désastreuse d'impacts climatiques débilitants qui paralysent les régions vulnérables au climat comme l'Afrique. En ce qui concerne les décisions relatives aux combustibles fossiles, il n'y a plus de choix à faire. Pour le bien de l'humanité et de la planète, nous devons éviter les combustibles fossiles et adopter des solutions d'énergie renouvelable."



Cheikh Fadel Wade, Réseau pour la protection de la nature et de l'environnement au Sénégal, a déclaré : "La pêche est la première économie du Sénégal, et nous craignons que l'exploitation des énergies fossiles n'affecte les moyens de subsistance des communautés de pêcheurs. Le Sénégal est l'un des pays les plus touchés par le changement climatique, et c'est pourquoi nous craignons que cette exploitation ne nous réserve un destin catastrophique. Plus d'un million de personnes dépendent de la pêche, la plupart étant des jeunes hommes et des femmes. C'est un appel aux pays développés à ne pas investir dans les énergies fossiles au Sénégal.



Le discours de Fadel Wade intervient dans un contexte où le chancelier allemand Scholz poursuit agressivement des accords avec le gouvernement sénégalais pour forer des puits de gaz afin d'alimenter l'industrie allemande. Une démarche à laquelle s'opposent fermement les sociétés civiles européennes et africaines, et qui violerait l'engagement pris par l'Allemagne lors de la COP26 de ne plus investir dans de nouvelles sources de pétrole et de gaz à l'étranger.





