Les droits de douane américains 9,6 fois plus bas qu'au Tchad

Les droits de douane, qui sont des taxes sur les produits importés, varient d’un pays à l’autre. Les taux d’imposition américains sont parmi les plus bas à travers le monde, et ce, depuis des années.



Le taux moyen de la Chine est de 4,33 %. C’est plus du double du taux des États-Unis, qui s’élève à 1,68 % selon les dernières données de la Banque mondiale. Quel pays a le plus élevé ? Ce sont les Bahamas, avec un taux de 25,74 %.



Découvrez les différents taux à travers le monde :