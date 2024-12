Les écrivains tchadiens à l'honneur lors de la cérémonie de clôture du mois du livre

Lancé le 5 novembre dernier par le Ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Abakar Rozzi Teguil, le mois du livre et de la lecture, sous le thème "Tous, lisons pour changer nos comportements", a clôturé sa 8ème édition. Dans son discours de clôture, le ministre a souligné que cet événement est devenu un rendez-vous incontournable dans le paysage culturel tchadien, se présentant non seulement comme une célébration littéraire, mais aussi comme une plateforme de réflexion, de partage et de mobilisation autour du rôle crucial de la lecture dans l'épanouissement individuel et le développement collectif.



Saleh Mahamat Ahmat, président du comité d'organisation et coordonnateur général de la Maison des Patrimoines Culturels du Tchad (MPT), a déclaré que "le mois du livre et de la lecture a atteint sa vitesse de croisière en fédérant tous les acteurs de la chaîne du livre. Un regard rétrospectif sur les activités du mois révèle l'intérêt croissant des professionnels du livre pour cet événement littéraire d'envergure nationale."



La 8ème édition a vu de nouveaux lauréats des grands prix littéraires, tant en français qu'en arabe. Le grand prix d'excellence littéraire en français a été décerné à Abakar Djoufoune pour son œuvre "La tragédie de Seydou". Le grand prix littéraire de l'excellence en arabe a été attribué à Rozzi Djiddi pour "Réminiscence de la mémoire", et le prix de la meilleure plume féminine 2024 a été remporté par Maïmouna Besso.



Zenaba Adamou, Langmegué Thomas et Moussa Kody Adam ont été désignés meilleurs lecteurs de l'année.