AFRIQUE Les entrepreneurs africains postulent pour le programme de la Fondation Elumelu

- 19 Février 2019 modifié le 19 Février 2019 - 23:01

La date limite du 1er mars approche : des entrepreneurs africains postulent pour le programme d'entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu.

La Fondation Tony Elumelu, la principale organisation philanthropique africaine fondée et financée par des fonds africains, qui s'est engagée à autonomiser les entrepreneurs africains, a annoncé son dernier appel à candidatures dans son prestigieux Programme pour l'entrepreneuriat de 2019. Le portail des candidatures, lancé le 1er janvier 2019, se clôturera le 1er mars 2019.



Les bénéficiaires sélectionnés rejoindront 4 470 anciens élèves actuels et recevront un capital de démarrage de 5 000 $, l'accès à des mentors, une formation sur mesure et de nombreuses possibilités d'influencer les politiques au niveau local et mondial.



Ouvert aux entrepreneurs africains des 54 pays africains, le Programme pour l'entreprenariat accepte les idées d'affaires ainsi que les entreprises existantes ayant moins de trois ans d'expérience dans tous les secteurs de l'économie. Il a été reconnu comme l'un des rares programmes de type accélérateur qui encouragent les entreprises viables au stade de l'idée et qui peuvent démontrer leur potentiel d'expansion, de création de revenus et d'emplois.



Ce programme, d'une durée de 10 ans et d'un montant de 100 millions de dollars, vise à identifier, former, encadrer et financer 10 000 entrepreneurs africains. Son objectif est de créer au moins 1 000 000 d'emplois et au moins 10 milliards de dollars en recettes commerciales en Afrique.



Parmi les réussites du programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu, mentionnons Mama Moni, fondée par Nkem Okocha, une entreprise sociale de technologie financière qui offre des prêts aux femmes des communautés rurales du Nigeria ; fondée par Martin Ruga, Desserts Anyone, une entreprise de transformation du chocolat au Kenyawas édifiée à partir de zéro et avec l'apport du capital du programme de la Fondation Tony Elumelu, cette entreprise distribue actuellement deux tonnes de chocolat à plus de 50 000 consommateurs ; fondée par Abiodun Adereni, Help Mum, une entreprise nigériane qui fournit des trousses d'accouchement à bas prix pour prévenir la mortalité infantile et maternelle a récemment remporté le tout premier Google Nigeria Impact Challenge et a attiré des investissements supplémentaires ; iMed Tech, fondée par Neil-Nkholise, innove dans le monde de la technologie médicale en Afrique du Sud grâce aux techniques de fabrication des prothèses pour femmes atteintes de cancer du sein ; en Égypte, Ahmed Abbas a fondé SunCity, qui fournit des pompes solaires mobiles aux petits agriculteurs. En outre, six des entrepreneurs de la Fondation Tony Elumelu ont été reconnus sur la liste Forbes 30 under 30. Parmi de nombreuses autres réalisations, certains ont été nommés au conseil d'administration d'entreprises internationales, dans des gouvernements et dans des institutions de développement, influençant les politiques à différents niveaux.



Le programme s'inspire de la philosophie économique du capitalisme africain de Tony Elumelu et de sa vision d'institutionnaliser la chance et de démocratiser les opportunités pour une nouvelle génération d'entrepreneurs africains. Les demandes seront évaluées en fonction de critères tels que la faisabilité, l'évolutivité et le potentiel de croissance du produit ou du service, les opportunités de marché pour l'idée ou l'entreprise, la compréhension financière, le leadership potentiel et les compétences entrepreneuriales.



Les candidats peuvent présenter leur demande sur le site Web de TEFConnect, www.tefconnect.com, la plus grande plate-forme de réseautage numérique pour les entrepreneurs africains.





Dans la même rubrique : < > Société Générale signe un partenariat avec Rugby Afrique Cameroun: Cimencam soutient les prestataires de l'Etat Côte d’Ivoire : Les femmes musulmanes de la CFEMSCI exhortées à plus d’engagement envers Allah