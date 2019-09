Les entreprises chinoises s’engagent à investir $1,4 milliard USD dans des projets d’énergie bancables en Afrique lors de la visite de la Chambre africaine de l’énergie

La Chambre africaine de l’énergie (https://EnergyChamber.org) vient d’achever une visite de travail d’une semaine à Pékin, où elle a rencontré des hauts responsables du gouvernement chinois, des chefs d’entreprises énergétiques nationales, des dirigeants et des entrepreneurs du secteur privé. Au cours de réunions avec de grandes entreprises énergétiques chinoises et des institutions financières,… Read more […]

La Chambre africaine de l’énergie (http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...