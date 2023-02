Les fédérations de football du Maroc et du Tchad unissent leurs forces pour le développement du sport

Au cours de cette période, la FTFA a établi des partenariats avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMA) et les clubs Raja de Casablanca et AS FAR de Rabat.



Ces collaborations bénéfiques pour le Tchad visent à fournir des installations, une logistique et un savoir-faire de la FRMA au profit des équipes tchadiennes U15, U17 et seniors, dans le cadre des compétitions internationales et des stages. De plus, les partenariats conclus avec les clubs emblématiques que sont le Raja de Casablanca et l'AS FAR de Rabat permettront aux jeunes tchadiens d'accéder aux infrastructures et programmes de formation des académies respectives de ces deux équipes.



La FTFA mettra également l'accent sur la formation des entraîneurs et des éducateurs tchadiens, dans le but de professionnaliser et d'améliorer les compétences de ses formateurs. Une première vague d'entraîneurs sera déployée dans environ deux mois, suivie d'une deuxième vague en juin-juillet, composée d'entraîneurs de première et deuxième division ainsi que de ceux des provinces.