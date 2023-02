Les fidèles catholiques du Tchad suivent le premier chemin de croix du carême

Le curé de la Paroisse Emmanuel, Jean Cana, a profité de cette occasion pour rappeler aux chrétiens les comportements qu'ils doivent mener pendant le carême. Il les a exhortés à abandonner les mauvaises habitudes, les disputes, les querelles et les critiques négatives, et à pratiquer des actes de bienfaisance, à pardonner, à partager avec les pauvres, à rendre visite aux malades et à prier pour les autres.



Ce vendredi marque le deuxième jour de carême sur les quarante jours chez les catholiques du Tchad. Cette période de pénitence et d'actes de bonnes volontés est considérée comme un temps de réflexion et de prière pour les fidèles, qui cherchent à se rapprocher de Dieu en se dépouillant de leurs vices et en pratiquant la charité. Le premier Chemin de Croix est un acte de foi important pour les catholiques, qui leur permet de se rappeler le sacrifice du Christ et de renouveler leur engagement envers leur foi.