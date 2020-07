Les investissements de Facebook dans la connectivité pourraient faire croître l'économie africaine de 57 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années

Facebook (www.Facebook.com) publie aujourd’hui les résultats de l'étude L'impact des initiatives de connectivité de Facebook en Afrique sub-saharienne (https://bit.ly/2WKcXlA) menée par Analysys Mason, qui souligne comment les investissements de Facebook dans les infrastructures et la connectivité dans la région apporteront plus de 57 milliards de dollars en avantages économiques au cours des cinq prochaines années (2020-2024).

Selon l'Economist Intelligence Unit - Inclusive Internet Index 2020, plus de 800 millions de personnes en Afrique subsaharienne ne sont pas connectées à Internet. Depuis plusieurs années, Facebook investit dans des infrastructures et des partenariats afin d'éliminer les obstacles à la connectivité, tels que le manque d’infrastructures ou le coût de l’accès à internet. Les investissements en infrastructures et les initiatives de connectivité de Facebook visent également à proposer des apports financiers et techniques qui peuvent rendre les infrastructures plus faciles et moins coûteuses à déployer sur le continent. Cela comprend:

1. Investir dans les infrastructures qui soutiennent la connectivité à l'internet

Les câbles sous-marins : Ils permettront d'augmenter l'offre de bande passante internationale, de réduire les coûts des fournisseurs d'accès Internet et de combiner une plus grande connectivité et des prix plus bas pour les utilisateurs finaux. Cela inclut le câble 2Africa, l'un des plus grands projets de câble sous-marin au monde, qui fera le tour du continent africain, atterrissant dans 16 pays africains. Il triplera la capacité actuellement fournie par tous les câbles sous-marins desservant l'Afrique aujourd'hui, favorisant ainsi la croissance de la 4G, de la 5G et de l'accès à large bande pour des centaines de millions de personnes.

2. Soutenir les opérateurs de téléphonie mobile par des initiatives de facilitation

Express Wi-Fi : Facebook a déployé des solutions Express Wi-Fi dans toute l'Afrique subsaharienne, permettant aux fournisseurs d’accès à internet et aux opérateurs locaux d'établir des réseaux d'accès à faible coût. Les solutions actuellement disponibles au Ghana, au Kenya, au Malawi, au Nigéria, au Sénégal, en Afrique du Sud et en Tanzanie contribuent à mettre plus de personnes en ligne et à stimuler le trafic Internet.

Parmi les avantages économiques, on peut citer l'amélioration de la capacité des opérateurs à étendre la couverture des réseaux étendus, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes de se connecter à l'internet. Cette augmentation de l'utilisation et du trafic internet signifie que les gens sont plus à même d'interagir entre eux, de commercer et d'effectuer des transactions en ligne. Toutes ces activités créent des bénéfices économiques et sociaux plus larges à travers à l'amélioration des résultats en matière de santé et de bien-être, de compétences et d'éducation, de création d'emplois et de productivité.

Kojo Boakye, Directeur des affaires publiques de Facebook pour l'Afrique a commenté : “Chez Facebook, nous sommes engagés en Afrique et sur le rôle que nous pouvons jouer dans l'amélioration de la compétitivité mondiale du continent. Au cours des trois dernières années, nous avons fortement investi dans des initiatives d'infrastructure et de connectivité qui visent à connecter les personnes de ce continent à un prix abordable et à créer des avantages socio-économiques tangibles. Ces efforts s’intègrent à une approche complexe qui demande que toutes les parties prenantes - les opérateurs de téléphonie mobile, les fournisseurs d'infrastructures et les gouvernements - travaillent ensemble pour le bien commun. Nous n'en sommes qu’aux débuts de cette aventure passionnante et sommes engagés à travailler avec tous nos partenaires tout au long du chemin.”

Retrouvez l’intégralité du rapport en suivant ce lien (https://bit.ly/2ZUkuk9)

