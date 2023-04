Les jeunes du mouvement Tchad Nouveau nettoient le centre de santé d'Habena en signe de reconnaissance

Les jeunes membres de cette association ont ainsi rendu le centre de santé propre pour exprimer leur gratitude envers les nombreux services qu'il offre chaque jour à la population tchadienne, quelle que soit son origine ethnique.



Le Mouvement du Tchad Nouveau, qui regroupe des jeunes du 7e arrondissement, considère cet acte de citoyenneté comme un moyen de sensibiliser les habitants à l'importance de maintenir leur environnement propre et sain. Les membres de l'association souhaitent que d'autres suivent leur exemple pour contribuer à la propreté et à l'hygiène de leur quartier.



Cette initiative de nettoyage n'est qu'un exemple de l'engagement citoyen de ces jeunes du Mouvement du Tchad Nouveau, qui ont à cœur de préserver l'environnement et de rendre hommage aux acteurs locaux qui œuvrent pour la santé et le bien-être de la population tchadienne.