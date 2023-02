Les jeunes et leur passion pour le rasta : un nouveau style en vogue au Tchad

Depuis quelque temps, le style rasta est devenu très populaire chez les jeunes Tchadiens, sans distinction de sexe, même chez les bébés. Cette mode, qui consiste à porter des cheveux longs et tressés, prend de plus en plus d'ampleur, au détriment des coiffures traditionnelles telles que les tresses normales que faisaient nos parents.



Certains jeunes adoptent cette tendance pour des raisons personnelles, par goût du plaisir, par suivisme, sous l'influence des parents ou sous le poids du milieu. D'autres en revanche, disent que c'est une question d'économie : se tresser demande beaucoup de travail et d'argent, tandis que les rastas, une fois réalisés, peuvent être portés pendant une longue période, ce qui permet d'économiser de l'argent et de se concentrer sur d'autres dépenses.



Il y a également ceux qui expliquent qu'ils sont inspirés par les stars de cinéma ou de musique, tant au niveau local qu'international, qui arborent fièrement des dreadlocks.