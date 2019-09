INTERNATIONAL Les lauréats du prix de l’action climatique mondiale de l’ONU annoncés

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Septembre 2019 modifié le 28 Septembre 2019 - 09:07



Bonn, Allemagne – Les lauréats du Prix de l’action climatique mondiale de l’ONU 2019 ont été annoncés aujourd’hui. Leur victoire est l’occasion de mettre en lumière les exemples concrets de ce que des femmes et des hommes accomplissent partout sur la planète pour lutter contre le changement climatique.



Les projets récompensés couvrent de nombreux domaines et vont du mini programme intégré ayant aidé à planter 122 millions d’arbres jusqu’au hamburger « Bon pour le climat » parti à l’assaut de l’industrie alimentaire.



L’annonce des lauréats intervient peu de temps après le Sommet Action Climat organisé à New York par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et pendant la Semaine du climat de New York.



« Les lauréats du Prix de l’action climatique mondiale de l’ONU sont des décideurs issus des collectivités, des gouvernements, des entreprises et des organisations qui viennent des quatre coins du monde et de toutes les classes sociales, a déclaré Niclas Svenningsen, responsable du programme de l’action climatique mondiale de l’ONU. Il est essentiel que nous rendions hommage à tous les acteurs qui ouvrent la voie. Leurs projets primés envoient un signal politique fort à tous les pays, et grâce à leur esprit d’initiative et leur créativité, nous voyons des changements essentiels se produire. »



L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans un effort plus vaste destiné à stimuler l’action et renforcer les ambitions, au moment où les gouvernements nationaux s’emploient à mettre en œuvre l’accord de Paris sur le changement climatique et à réaliser les objectifs de développement durable.



« Annoncés dans un contexte où les pays montrent une volonté renouvelée d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, ces prix mettent en lumière 15 exemples remarquables d’actions climatiques susceptibles d’être mises en œuvre dans le monde entier, a ajouté M. Svenningsen. Ces exemples stimulants d’action climatique sont des balises lumineuses qui nous guident vers un futur plus résilient, durable et prospère pour tous. »



LesPrix de l’action climatique mondiale de l’ONU sont organisés dans le cadre de l’initiative Élan pour le Changement de l’ONU Changements climatiques. Les projets récompensés sont des solutions novatrices non seulement pour faire face au changement climatique, mais aussi pour faire avancer les progrès vers la réalisation de plusieurs autres objectifs de développement durable, par exemple, l’innovation, l’égalité des sexes et les possibilités économiques.



Les Activités Phares 2019 ont été sélectionnées par un comité consultatif international dans le cadre de l’initiative Élan pour le Changement d’ONU Changements climatiques, mise en œuvre avec le soutien de la Fondation Rockefeller et fonctionnant en partenariat avec le Forum économique mondial, des donateurs soutenant la mise en œuvre du Plan d’action de la CCNUCC pour l’égalité des sexes et Climate Neutral Now.



« Cette année, nous avons reçu plus de 670 candidatures du monde entier envoyées par des gouvernements locaux, des entreprises internationales ou dans le cadre d’initiatives de développement communautaires et de projets d’investissement à impact de plusieurs millions de dollars, a précisé Gabrielle Ginér, la présidente du comité consultatif Élan pour le Changement. Les projets qui ont gagné cette année sont des exemples formidables d’actions climatiques novatrices, susceptibles d’être développées et reproduites partout sur la planète. Nous espérons qu’ils en inspireront d’autres tandis que nous cherchons à relever l’un des plus grands défis de la société. »





Dans la même rubrique : < > Transformer une ville… et la vie de millions de personnes Les États-Unis et le Japon se dirigent vers un accord commercial Un nouveau rapport du GIEC sur les océans indique que les océans seront irréparables