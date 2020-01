Les leaders mondiaux vont bientôt se réunir pour discuter technologie et tout ce qui est Cloud a la conférence #NerdsUnite2020

Le 21 Février 2020, plus de 500 professionnels de l’informatique, d’entreprises variées de toute l’Afrique de l’Ouest, vont se réunir à Lagos pour le 5e meeting annuel de Nerds Unite, événement phare de MainOne. Cette année le thème va porter sur « le Développement de l’économie numérique ».

Mis en valeur également cette année est le lancement des services Cloud gérés par MainOne (MainOne.net) en partenariat avec Microsoft et Hewlett Packard Enterprise exploité par Selectium. L’événement comprendra des présentations et des tables rondes sur l’adoption du Cloud et les différents services offerts comme la migration.

Avec plus de 10 conférenciers d’entreprises technologiques mondiales et organisations de l’Afrique de l’Ouest, #NerdsUnite2020 est conçu pour faciliter les discussions sur les développements et tendances dans le secteur technologique afin d’aider les professionnels à s’offrir une valeur accrue à leurs sociétés. Les discours liminaires seront prononcés par Ernest Sales, PDG Hewlett Packard exploité par Selectium et Wale Olokodana, Directeur du Groupe, Microsoft Business.

S’exprimant sur les attentes de l’événement, Tayo Ashiru, Directeur Marketing chez MainOne, « Ces quatre dernières années, Nerds Unite a fourni des nouvelles connaissances technologiques percés et des possibilités de réseautage pour les organisations et les passionnés de technologie. Cette année, nous nous attendons à ce qu’avec notre panel de conférenciers dynamiques, partenaires et le lancement de nos services de Cloud gérés, l’énergie autour de Nerds Unite 2020 sera électrisante. Les conversations qui auront lieu à l’événement contribueront à l’accélération de la transformation numérique dans tous les secteurs et dans l’écosystème des TIC en Afrique de l’Ouest, soutenu par l’innovation technologique et des partenaires de classe mondiale ».

Depuis sa création, Nerds Unite rassemble plus de 3000 participants et présente des solutions technologiques de pointe disponible localement et mondialement. Plusieurs acteurs majeurs de l’industrie informatiques y contribuent aussi. L’édition de cette année devrait renforcer l’écosystème technologique grâce aux derniers développements de l’industrie, centrés sur des perspectives uniques sur le Cloud ciblant les cadres de premier niveau et les professionnels de l’informatique de société de premier ordre à travers l’Afrique de l’Ouest.