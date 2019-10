Les meilleures histoires du moment - Le photographe de la Révolution libyenne ; observe le monde à travers le CAMON 12

La campagne #CAMON12#CtheWorld Best Photography lancée par TECNO Mobile (www.TECNO-mobile.com), première marque mondiale de téléphones mobiles, continue de générer des millions d’images et de « likes » dans le monde entier. De nombreux photographes professionnels ont participé à la campagne en présentant de très belles œuvres photographiques et en partageant leur expérience d’utilisation de la fonction photo du CAMON 12, gagnant environ 4 770 000 followers et près de 20 000 engagements forts. Ces chiffres ne cessent d’augmenter à un rythme exponentiel.

La campagne a atteint son apogée avec un « camp de photographie » au Nigeria où 24 amoureux de la photographie mobile sélectionnés parmi les participants à la campagne #CAMON12#CtheWorld Best Photography ont été invités à mettre leurs compétences au service de la photographie dans le cadre d’une séries de tâches, d’activités et d’évictions afin de mieux participer aux joies de la photographie.

Christopher Michael Brown, un photojournaliste de renommée mondiale qui a beaucoup travaillé sur la Révolution libyenne de 2011 et capté des images de la guerre avec l’appareil photo d’un téléphone portable, était présent au camp pour guider les concurrents qui ont pu ainsi profiter de ses conseils de professionnels.

« Cette expérience de camp photographique a été particulièrement intéressante, car j’adore partager des images et partager mon expérience avec des jeunes partout dans le monde. J’espère ainsi leur donner des idées et les aider dans cette voie, a déclaré Michael. Je dois dire que participer à ce genre d’atelier et travailler avec des jeunes me passionne énormément. C’était magnifique d’être avec eux pendant ces journées et d’assister à leur épanouissement, de voir leur passion pour la photographie, de les regarder se démener et courir partout pour faire une photo. Et je n’ai pas été déçu par les résultats : leurs photos étaient pleines de dynamisme et d’inspiration. »

Après avoir travaillé pendant 15 ans pour le National Geographic Magazine, Michael est devenu photographe free-lance. Quand la Révolution libyenne éclata en 2011, Michael voyageait beaucoup et était encore un photographe axé sur la nature et les voyages. Il s’est immédiatement rendu en Libye avec son équipement de photographe professionnel qui s’est retrouvé hors d’usage une semaine plus tard. Dès lors, à l’aide de son téléphone mobile, il a capté la guerre et concrétisé ce désir éternel de s’approcher au plus près d’un conflit pour en montrer les multiples aspects et détails. Cette expérience a bouleversé sa vie. Il a commencé à photographier la guerre en Libye pour essayer de la comprendre, puis pour découvrir l’essence de la guerre et se découvrir lui-même, peut-être pour trouver une certaine définition de la vie et de la mort.

C’est cette expérience qui a fait de lui un fervent partisan de l’appareil photo des téléphones mobiles. « Comme vous le savez, le plus gros avantage est que vous pouvez oublier la science, les mathématiques et l’appareil photo. Vous pouvez oublier tous les contrôles. Vous pouvez vraiment vous concentrer sur le processus créatif et n’avoir d’yeux que pour ce que vous photographiez, sur l’expérience que vous vivez pendant que vous être en train de photographier. En fait, j’ai réalisé que, même si je connais mon appareil photo, mon objectif, mon équipement classiques sur le bout des doigts et même si je les utilise tous les jours, je dois tout de même y penser pendant que je m’en sers. Alors qu’avec un téléphone, vous n’avez pas vraiment à réfléchir à votre appareil une fois que vous savez où est le bouton : il n’y a qu’à appuyer sur ce seul bouton et j’adore cette liberté d’explorer que cela me donne. » Et voici ce que pense Michael à propos du TECNO CAMON 12 : « Avec le TECNO Camon 12, le rendu des couleurs est vraiment stupéfiant. Je suis émerveillé par les verts et les rouges fabuleux que vous donne l’appareil photo de ce téléphone portable. Nous avons pu le constater sur le marché, pendant le camp : les tons de peaux, par exemple, étaient extrêmement beaux, alors que dans le passé cela pouvait être difficile à obtenir avec d’autres appareils photo de téléphone. J’ai été vraiment impressionné ! »

La campagne #CAMON12#CtheWorld Best Photography tire maintenant à sa fin : ne ratez pas la dernière occasion de vous connecter à https://bit.ly/34gv5VT, allez sur le programme de déverrouillage #CAMON12#CtheWorld Best Photography Campaign et cliquez sur le lien pour participer. Amusez-vous bien et suivez-nous pour rester au courant des dernières actualités…

