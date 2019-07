Les meilleurs jeunes entrepreneurs du Togo ont été primés pour leur réussite entrepreneuriale

Lomé - Les lauréats de la 3ème édition du concours national des « Meilleurs jeunes entrepreneurs » ont été honorés vendredi dernier au Palais de la présidence au cours d’une soirée gala organisée par le Ministère du développement à la base et de l’emploi des jeunes.



Les candidats à ce concours étaient répartis dans 3 catégories : Entrepreneurs confirmés, les Petites et moyennes entreprises (PME) et Très petites entreprises (TPE). Dans la 1ère catégorie qui vise les entrepreneurs confirmés, Komi Dovi Koudou, le spécialiste de Natuthé Kinkéliba s’octroie la 1ère place avec une enveloppe de 2, 5 millions FCFA. Il est suivi de son binôme en matière de production bio, Edem Bessanh, le roi des boissons Champiso qui gagne 500 000 F de moins.



La 2è catégorie, celle des petites et moyennes entreprises, a récompensé 3 jeunes entrepreneurs avec 2 millions, 1,7 million et 1,5 million FCFA, par ordre de mérite. La dernière catégorie dédiée aux très petites entreprises, a mobilisé quelques 6,3 millions distribués à 7 lauréats évoluant dans divers secteurs.



Ce sont la production végétale, la transformation agroalimentaire, la production animale, l’artisanat et les services. A ces lauréats, s’ajoutent 10 jeunes du FAIEJ, PRADEB et du PAEIJ-SP, dont l’engagement a été reconnu et récompensé. Chacun d'entre eux a reçu 200 000 FCFA.



Selon Sahouda Gbadamassi-Mivedor, directrice générale du FAIEJ, l’idée qui sous-tend l’organisation de la soirée de récompense des jeunes entrepreneurs est de « créer un cadre d’émulation et de récompense du mérite des jeunes entrepreneurs qui excellent et nous font rêver, nous font croire en la jeunesse Togolaise, malgré les clichés qui peuvent persister et les difficultés qui ne manquent pas ».



Quant à Victoire Tomegah-Dogbé, ministre en charge de la jeunesse, elle a indiqué qu’au travers de cet événement, « le Togo célèbre l’excellence d’une jeunesse qui a décidé de se démarquer par son travail, son talent, pour cette noble mission : le développement de sa communauté en créant des entreprises, de la richesse et des emplois ».



Rappelons que le concours du meilleur jeune entrepreneur est une initiative du gouvernement dont l’objectif est de promouvoir l'excellence entrepreneuriale au sein de la jeunesse togolaise.