Les menaces aux frontieres africaines

EXX Africa (www.EXXAfrica.com) a publié un rapport spécial sur Les Menaces aux Frontières Africaines. Avec 54 pays et une côte continentale de 30 500 km qui couvre la mer Méditerranée au nord, le canal de Suez et la mer Rouge au nord-est, l’océan Indien à l’est et l’océan Atlantique à l’ouest, les frontières de l’Afrique […]

EXX Africa (www.EXXAfrica.com) a publié un rapport spécial sur Les Menaces aux Frontières Africaines. Avec 54 pays et une côte continentale de 30 500 km qui couvre l...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...