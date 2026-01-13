









AFRIQUE Les minéraux critiques de l'Afrique et l'avenir de la transition énergétique mondiale

Alwihda Info | Par AEC - 13 Janvier 2026



Les minéraux essentiels de l'Afrique, cobalt, lithium, cuivre et métaux du groupe platine (PGM), jouent un rôle central dans la transition énergétique mondiale, alimentant les technologies propres et les véhicules électriques.

Alors que le monde accélère sa transition des combustibles fossiles vers les technologies énergétiques propres, l'Afrique s'impose comme un acteur central dans l'approvisionnement en minéraux qui sous-tendent cette transformation.



Selon les perspectives 2026 de la Chambre africaine de l'énergie (AEC) sur l'état de l'énergie en Afrique, les réserves abondantes du continent en minéraux essentiels, notamment le cobalt, le lithium, le cuivre et les métaux du groupe du platine (MGP), le placent au cœur des chaînes d'approvisionnement mondiales indispensables au déploiement des énergies renouvelables et à l'adoption des véhicules électriques (VE).



Dynamique mondiale de l'offre et de la demande

La transition énergétique entraîne une demande sans précédent en minéraux essentiels aux technologies propres. Les panneaux solaires, les éoliennes, les batteries pour véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie nécessitent beaucoup plus de cobalt, de lithium et de nickel que les systèmes énergétiques conventionnels. Selon les prévisions, la demande mondiale pour ces minéraux pourrait être multipliée par cinq d'ici 2035 par rapport aux niveaux de 2023.



Malgré cette demande croissante, l'offre mondiale est soumise à la pression de déficits potentiels vers la fin de la décennie. Les questions relatives à l'approvisionnement, à la durabilité et au développement de projets s'intensifient à mesure que les tensions géopolitiques, la concentration des capacités de raffinage et les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement soulignent la nécessité de disposer de sources diversifiées et fiables de minéraux essentiels.



L'Afrique abrite certains des gisements de minéraux essentiels les plus riches au monde, ce qui rend le continent indispensable à la transition énergétique. En 2024, l'Afrique était en tête de la production mondiale de cobalt, de cuivre, d'or et de métaux du groupe platine (PGM), tout en développant rapidement son secteur du lithium.



La République démocratique du Congo (RDC), la Zambie, le Zimbabwe, le Mali, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Maroc sont à la pointe de la production. La Chine est depuis longtemps le plus grand investisseur étranger dans le secteur minier africain, tirant parti d'initiatives soutenues par le gouvernement telles que l'initiative « Belt and Road » pour s'assurer l'accès aux ressources.



Plus récemment, les États-Unis et l'Union européenne ont renforcé leur engagement, en donnant la priorité aux partenariats stratégiques, aux investissements dans les infrastructures et aux accords de coopération afin de sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minéraux et de soutenir des pratiques minières responsables.



Cobalt et lithium : le rôle stratégique de l'Afrique

Le cobalt reste un élément essentiel dans la production des batteries lithium-ion. La RDC a dominé l'approvisionnement mondial en cobalt en 2024, avec des mines de premier plan telles que Kisanfu (51,92 kt, soit 19,95 % de la production mondiale), Tenke Fungurume (48,08 kt) et Kamoto (27,2 kt). Ensemble, ces exploitations représentaient plus de 50 % de la production mondiale de cobalt, soulignant la position centrale de l'Afrique dans ce secteur critique.



La RDC met en œuvre des stratégies visant à capter davantage de valeur au niveau national, en développant des capacités de raffinage pour convertir l'hydroxyde de cobalt en cobalt métallique à plus forte valeur ajoutée. L'accent est mis sur la production éthique, la traçabilité et les normes environnementales afin de positionner le pays comme un fournisseur responsable.



Les interdictions temporaires d'exportation de cobalt en 2025 ont contribué à stabiliser les prix mondiaux, et le gouvernement envisage désormais des quotas d'exportation flexibles afin d'équilibrer la stabilité du marché et la rentabilité des producteurs. L'Afrique a produit 124 230 tonnes d'équivalent carbonate de lithium (LCE) en 2024, principalement à partir de gisements de spodumène dans la roche dure.



Le Zimbabwe est le premier producteur du continent, suivi du Mali, de la Namibie, de l'Afrique du Sud, du Ghana et de la RDC, qui augmentent leur production. Le continent détient 26,7 millions de tonnes de ressources identifiées en lithium, soit 5 % du total mondial. Le Maroc dispose actuellement d'installations de raffinage chimique viables pour la production de batteries, tandis que le Zimbabwe développe une raffinerie de 450 millions de dollars dans le parc industriel de Mapinga.



Les coûts de production du lithium en Afrique, qui varient entre 250 et 650 dollars par tonne de concentré de spodumène, restent compétitifs par rapport à la référence mondiale d'environ 800 dollars par tonne en Australie. La participation de l'État est en augmentation, le Mali, le Ghana et le Zimbabwe imposant des participations nationales afin de conserver les avantages économiques et de garantir la valeur stratégique à long terme du développement du lithium.



Le rôle central de l'Afrique dans la transition énergétique

La sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques africains est une priorité mondiale. Les États-Unis, par l'intermédiaire de la Development Finance Corporation (DFC) et du Minerals Security Partnership, ont investi plus de 200 millions de dollars dans des projets miniers africains. Ces initiatives se concentrent sur le développement des infrastructures, l'approvisionnement responsable et la production locale de batteries en collaboration avec la RDC et la Zambie.



Des projets tels que le corridor de Lobito, une liaison ferroviaire reliant la Zambie et l'Angola, visent à créer une route commerciale transcontinentale afin de faciliter les exportations de minéraux. Soutenu par un prêt de 553 millions de dollars de la DFC et par l'aide de l'UE, ce corridor illustre à quel point les investissements dans les infrastructures sont essentiels pour relier efficacement et durablement les centres miniers africains aux marchés mondiaux.



« La richesse minérale de l'Afrique n'est pas seulement une ressource, c'est un atout stratégique pour la transition énergétique mondiale. En favorisant la valorisation locale, la production éthique et les chaînes d'approvisionnement durables, l'Afrique peut stimuler l'industrialisation, créer des emplois et consolider sa position au cœur de l'économie des énergies propres », déclare NJ Ayuk, président exécutif de l'AEC.



Les réserves minérales essentielles de l'Afrique sont indispensables à la sécurité énergétique mondiale et à la transition vers les énergies propres. Grâce à l'exploration continue, aux investissements dans les capacités de raffinage et aux partenariats stratégiques, le continent est prêt à renforcer son rôle dans l'approvisionnement en minéraux nécessaires à un avenir décarboné.





