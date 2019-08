ANALYSE Les ministres Robert Dussey et Le Drian face à la question du terrorisme et à la présidentielle de 2020

Les ministres des Affaires étrangères, Robert Dussey du Togo et Jean-Yves Le Drian de France, face à la question du terrorisme et à la présidentielle de 2020

En 2016, le Togo a organise une conference internationale sur la securite maritime et le terrorisme. Les participants sont les pays de l’Union Africaine, des representations de l’Union Europeenne et Asiatique. A la fin de cette conférence, le pays organisateur, le Togo et certains d’autres pays ont approuve le but de cette conference et des mesures adequates qui ont ete prises pour faire face a ce phenomene. En realite est ce que le Togo et l’Union Africaine ont pu beneficier de cette conference? Est ce que le concerne de securite maritime et le probleme de terrorisme ont été résolus ? Est ce que les vrais fonds du probleme ont ete deliberement abandonnes et pour quelle raison?



Des que nous avions appris que le Togo abriterait une conference internationale sur la securite maritime et le terrorisme, nous avions dit que c’était un bon sujet. Mais, si le ou les pays organisateur(s) exposaient les problèmes fondamentaux qui sont l’origine de l’insécurité au niveau national et international, cela serait considéré comme une base pertinente. Devant un minimum de 50 pays participants, l’Afrique aurait parlé d’une seule voix, montrant la maturité politique qui peut avoir des retombées positives sur des décisions économiques et permettra alors à l’Afrique de se représenter proprement et de défendre ses intérêts.



Nous avions ecrit un rapport et soumi au Ministre des Affaires Etrangeres au moins six mois avant la conférence de 2016. Dans ce rapport, nous avions parlé du probleme de securite maritime et le terrorisme. Si seulement une partie de ce rapport a ete pris en considération ou en élargissant le thème de la conference a des hommes et femmes professionnels du monde civil, aimant leur pays et continent, donnerait plus de substance à la conférence. L’Afrique ne serait pas envahie par des bases militaires etrangeres qui se multiplient comme des fourmis sur le continent. Le but est de s’enrichir en s’appropriant des biens d’autres afin de résoudre les problèmes de faillite en occident et non de lutter contre le terrorisme économique dont l’occident est seul responsable.



Avant cette conférence internationale concernant la maritime et le terrorisme, le gouvernement Tchadien à travers son ministre de l’information, avait publiquement dit : “40% des armes prises des terroristes appartiennent au gouvernement Français. Le gouvernement Français n’avait pas opposé un démenti. Le conseil de paix et de securite de l’Union Africaine n’avait pas pris



cette affaire sérieuse en demandant des explications au gouvernement Francais. Le gouvernement Camerounais avait arrêté des mercenaires français qui combattaient pour Boko Haram et tuaient les fils et filles du Cameroun. Encore pourquoi le Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine ne s’était pas saisi de cette affaire? De quoi ce Conseil a- t-il peur? De quoi ces presidents africains ont ils peur?



La rencontre entre le Ministre des Affaires Etrangeres du Togo, Prof Robert Dussey et son homologue Français, Monsieur Le Drian, à Paris le 25 Juillet 2019 a donné lieu pour évoquer le terrorisme et l’election presidentielle en 2020. Nous aimerons savoir de quel terrorisme parle-t-on ? Le terrorisme economique d’Etat (tuerie, massacre de la population, famine, déplacement de la population, maladies et épidémies, etc.) est provoqué avec la complicité de certains hommes de pouvoir africains et membres d’oppositions corrompues.



Depuis quelques années, nous avions observé le débat sur la monaie unique qui est vraiment une chose excellente pour le continent. Nous pensons que la majorité des pays africains n’ont pas encore d’Independence politique. Il faudrait arracher celle-ci pour pouvoir indépendamment travailler sur l’économie.



Selon la revue economique allemande «The Economic News of Germany» a publié que la France collecte chaque année 440 milliards d'euros par an de 14 pays francophones. Cela représente environ 550 milliards de dollars, la dette française représente environ 2 200 milliards d’euros, En seulement cinq ans, l’argent prélevé par la France pourrait payer la dette française environ 2 200 milliards d’euros. Si l’Afrique Francophone a un vrai independance politique pensez vous que il y aura toutes ces gabegies des dirigeants ou la majorite des leaders sont incapables d’apporter de solutions aux problemes urgents que fait face la population.



Voici le contenu du courrier adressé au Ministre Togolais des affaires Etrangeres:



LA CONFERENCE SUR LA SECURITE MARITIME DE LOME, TOGO ET LES VERITABLES ENJEUX!



Par Dr. Mehenou Amouzou



Depuis quelques années, les grands medias internationaux n’ont de cesse de parler de la piraterie et des problèmes causés aux bateaux, chalutiers et aux



cargaisons. Parallèlement, aucune référence n’est faite aux causes de ces comportements et aux revendications de ces personnes.



Nous ne sommes pas ici pour défendre les idéaux de qui que ce soit mais pour analyser les causes éventuelles de la résurgence de cet ancien travail qui avait été utilisé pendant des centaines d’années dans le monde et spécialement dans le monde occidental. En effet, durant la guerre révolutionnaire en Amérique, George Washington et les pères fondateurs de l'Amérique n’ont pas hésité à payer des pirates pour protéger les eaux territoriales de l'Amérique, parce qu'ils n’avaient pas de marine ou de garde-côtes pour se protéger. En ce temps, la majorité de la population Américaine a soutenu cette initiative. En quoi cette situation est-elle si différente du cas des petits pays en voie de développement?



Les pirates ont été les premiers à se rebeller contre l’injustice et l’exploitation. Ils se sont mutinés contre leurs capitaines tyranniques et ont créés une façon différente de travailler en mers. Une fois qu'ils avaient un bateau, les pirates élisent un capitaine et toutes leurs décisions sont prises collectivement. Au 18ème siècle, selon Marcus Rediker, les pirates partageaient leur butin et M. Rediker dira que c’est “l’un des plans les plus égalitaires pour la disposition des ressources”. Ils ont même accepté dans leur rang des esclaves africains échappés et ont vécu avec eux d'égal à égal. Les pirates ont clairement montré qu’ils ne partageaient pas la façon brutale dont la marine marchande et la marine royale dirigeaient leurs navires. Le butin était partagé à part égale entre les membres de l’équipage. C’était pourquoi, en dépit de leur statut de voleurs, ils étaient populaires.



Ces 25 dernières années, lorsqu’on parle de piraterie, la Somalie est directement pointée du doigt. Néanmoins, les causes de ces comportements sont toujours délibérément dissimulées et peuvent facilement être classées dans les raisons d’Etat ou dans les complots. L’objectif de cet article n’est certes pas d’exempter les pays en développement de leurs responsabilités mais de mettre en évidence les responsabilités des pays du nord dans la situation actuelle des pays en développement.



La Somalie, capitale Mogadiscio, a une population estimée par la Banque Mondiale à 10,5 millions d’individus. La côte de la Somalie est vaste. Elle s’étend sur 3300 km, se situe dans la corne de l’Afrique et occupe une position géostratégique très importante : c’est l’itinéraire des gros cargos pétroliers. La Somalie a été une colonie italienne et anglaise. Sous la présidence de Mohamed Siad Barre, beaucoup de programmes sociaux étaient entrepris dans le domaine de la Santé, de l’éducation, de l’agriculture et des infrastructures. Des programmes d’alphabétisation ont été également mis en place dans les années 1970’s. La Somalie, bien que considérée comme l’un des pays les plus pauvres au monde, a dans son sous-sol des richesses minières telles que



l’uranium, le fer, l’étain, la bauxite, le cuivre, le sel, du gaz naturel et du pétrole à cause de sa proximité avec l’Arabie Saoudite et le Yémen.

Quelles sont les forces extérieures qui ont contribué à la destruction de l’Etat Somalien ?



La Somalie était un pays prospère et auto-suffisant dans le domaine de l’agriculture dont l’économie a été sabotée au début des années 1980. Cette hécatombe a été accentuée par les dix ans de présence du Fonds Monétaire International (FMI) qui, à travers son Programme d’Ajustement Structurel (PAS) a largement contribué aux problèmes socio-économiques et à la famine des années 1980 et 1990. C’est ainsi que la Somalie s’est disloquée dans ce chao social général.



Selon le journal Le Times, avant le coup d’état qui a chassé du pouvoir le Président Mohamed Siad Barre en 1991, quatre grandes compagnies pétrolières américaines: Conoco, Amoco, Chevron et Phillips étaient en liste et contrôlaient les 2/3 du pétrole Somalien.



Bien que l’Administration et le Département d’Etat Américain n’aient eu de cesse d’affirmer que la présence des militaires Américains en Somalie était strictement justifiée par des raisons humanitaires, les documents officiels et les compagnies pétrolières américaines ont largement prouvé que les contingents Américains étaient là pour garantir la sécurité des exploitations américaines.



Selon Michel Chossudovsky, Professeur émérite d’économie à l’Université d’Ottawa, l'expérience de la Somalie montre que la famine à la fin du 20ème siècle n’est pas la conséquence d'un manque de nourriture, mais au contraire que les famines sont le résultat d'une surproduction mondiale de céréales de base.



Depuis les années 1980, les marchés céréaliers ont été déréglés par les excédents céréaliers de la Banque mondiale et des Etats Unis qui n’hésitent pas à utiliser cet excédent, comme dans le cas de la Somalie, pour détruire la paysannerie locale et déstabiliser l'agriculture alimentaire nationale. Cette dernière devient, dans ces circonstances, vulnérable aux aléas de la sécheresse et à la dégradation de l'environnement.



Sur tout le continent africain, le modèle de "l'ajustement sectoriel" dans l'agriculture sous la tutelle des institutions de Bretton Woods a entrainé la destruction de la sécurité alimentaire. La dépendance vis-à-vis du marché mondial a été renforcée, «l'aide alimentaire» à l'Afrique subsaharienne a augmenté de plus de sept fois depuis 1974 et les importations de céréales commerciales plus que doublées. Ces importations sont ainsi passées de 3,72 millions de tonnes en 1974 à 8,47 millions de tonnes en 1993. L'aide alimentaire est passée de 910.000 tonnes en 1974 à 6,64 millions de tonnes en l993 et n’a de cesse d’augmenter.



En 2009, les Nations Unies et l’Administration Américaine avaient accusées le groupe Al Shabab d’imposer « une interdiction sur l’aide étrangère dans leurs territoires » mais ce qui n’a pas été dit ou mentionné dans ce rapport est que Harakat al-Shabaab al-Mujahideen (HSM) est financé par l’Arabie Saoudite et soutenu secrètement par les services secrets de l’Occident.



Le soutien de la milice Islamique par les services secrets occidentaux fait partie d’un modèle historique de soutien clandestin plus large à Al-Qaida et à ses branches affiliées dans certains pays comme la Libye, la Syrie. On peut valablement penser que ce soutien s’étend également à Boko Haram.



Qui aurait pensé qu’en 2009, les Gouvernements des Etats-Unis, de l’Europe et de la Chine déclareraient la guerre aux pirates ? La marine royale Britannique soutenue par les navires de plus de deux douzaines de pays naviguent dans les eaux territoriales somaliennes à la recherche des pirates Somaliens, avec pour objectif de les combattre. Ils n’hésitent d’ailleurs pas à les poursuivre jusqu’à l’intérieur des terres Somaliennes.



Un jeune homme britannique pirate appelé William Scott, a dit juste avant d’être pendu à Charleston (Caroline du Sud): "Ce que je faisais me permettait de survivre et j’étais obligé de pirater pour vivre».



En 1991, l’effondrement du gouvernement de la Somalie a entrainé une déstabilisation générale du pays. La famine s’est instaurée. Néanmoins, certains pays Occidentaux ont trouvé grâce à cette situation, l’opportunité d’exploiter gratuitement les ressources naturelles du pays tout en déversant des déchets nucléaires et autres déchets toxiques dans la mer.



La guerre civile ayant eu pour conséquence de supprimer le pouvoir central (Président, Gouvernement et différents cabinets en charge des affaires du pays), dès qu’elle a commencé, de mystérieux navires européens sont apparus au large des côtes somaliennes et ont déversé dans l’océan des barils de déchets nucléaires. La population côtière a commencé à tomber malades. Au début, c’était des éruptions cutanées étranges, des nausées et des bébés malformés. Puis, après le tsunami de 2005, des centaines de barils ce sont retrouvés sur la côte de Mogadiscio et d’autres liquides douteux sont sortis des barils. La population a commencé par souffrir de la radiation et on a dénombré plus de 300 morts. M. Ahmedou Ould-Abdallah, l'envoyé de l'ONU pour la Somalie, disait: «Quelqu'un est entrain de décharger des déchets nucléaires sur la côte, il y a aussi du plomb et des métaux lourds tels que le cadmium, le mercure et d’autres encore." Une grande partie de ces déchets peut être retracée dans les hôpitaux et les usines européennes, qui semblent avoir mis à la



« disposition » de la mafia italienne ces matériaux. La question a été posée à M. Ould-Abdallah de savoir ce que les gouvernements européens faisaient à ce sujet. Il a répondu avec un soupir: "Aucun nettoyage, aucune compensation, prévention et ou traitement n’a été fait ». En même temps, les médias européens n’hésitent pas à montrer des images des enfants et des femmes souffrant des maladies dont leurs Etats sont responsables.



Plusieurs navires européens, mais aussi asiatiques ont pillé la plus grande ressource des mers somaliennes : les fruits de mer. Ainsi, l’Europe après avoir détruit ses propres stocks de poissons par la surexploitation s’est à présent tournée vers l’Afrique, spécialement vers les pays qui n’ont plus de souveraineté comme la Somalie. Dans les medias Occidentaux, la Somalie « est l’un des pays les plus pauvres au monde mais aussi l’un des pays les plus barbares ». Seulement, ce pays fournit plus de 500 Millions de Dollars de thons, crevettes, les homards et autres fruits de mer chaque année. Ces richesses naturelles sont prélevées par de grands chalutiers naviguant illégalement dans les mers non protégées de la Somalie. Depuis que la guerre civile a été déclarée en 1991, la Somalie subi une perte de revenus annuelle de 500 millions de dollars seulement au niveau de la pêche. Donc pendant 24 ans, la Somalie a perdu un minimum de 12 Milliards de dollars. On comprend donc pourquoi la Somalie est toujours dans cette situation désastreuse. Est-ce que la Somalie a réellement besoin d’aide? Est-ce que l’Afrique a besoin d’aide? Qu’est-ce-qui se cache derrière cette aide? Ce qui entraine que les pêcheurs locaux ont soudainement perdu leurs moyens de subsistance et ils sont affamés. Mohammed Hussein, un pêcheur vivant dans une ville située à 100 km au sud de Mogadiscio, a déclaré à Reuters: "Si on ne fait rien, il n'y aura bientôt plus grande chose dans nos eaux côtières."



Mars 2016 - Conférence sur la Sécurité Maritime au Togo, Afrique



Organiser une conférence sur la sécurité maritime est évidemment une excellente initiative. Toutefois, quelles décisions doivent y être prises ?



La première des choses est de ne pas laisser les pays occidentaux imposer leurs lois et visions au reste du monde en essayant de se donner carte blanche pour venir pêcher et polluer les eaux maritimes des pays pauvres.



La deuxième conduirait à aller aux sources du vrai problème qui a forcé certaines populations à réagir et à tenter de protéger leurs eaux territoriales avec leurs moyens de bord.



La troisième possibilité de discussion de ce sommet peut être l’insécurité grandissante qui est due à la guerre d’Afghanistan, d’Irak, de Somalie, de Libye, de Syrie, etc. Et les conflits dans des zones plus ou moins instables comme le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Mali, etc. Il y a également le



problème des mercenaires qui sont de véritables hors la loi, qui constituent les vrais dangers pour la sécurité maritime car le Mali bien que n’étant pas un Etat côtier a été déstabilisé par des hommes armés qui ont réussi à compromettre jusqu’à présent son intégrité territoriale.



Il est très souhaitable d’inviter à ce sommet un ou plusieurs représentants Somaliens qui peuvent parler de ce qui s’est passé et de ce qui se passe réellement chez eux pour qu’une solution appropriée soit trouvée à ce problème.



Le problème est le même pour la Libye car en dépit de la personnalité de son ancien dirigeant, la Libye était un Etat stable. Cette stabilité a permis à la Libye d’empêcher l’hécatombe actuelle causée par la migration de milliers d’africains qui essayent de traverser la méditerranée. Cette stabilité a également empêché la zone nord-africaine de servir de base aux terroristes. On remarquera utilement que ce n’est qu’après la mort du « Guide Libyen » que la Libye est devenue une bastion des terroristes, des radicaux et des mercenaires de tout genre qui étendent peu à peu leur emprise sur le Moyen–Orient (Irak), le Tchad, le Nigeria, le Cameroun, la RCA, etc.



Lorsqu’on regarde de près la guerre en Libye, les belligérants nationaux de ce conflit représentent seulement à peu près 10%. Et sur ces 10%, nous pouvons considérer 2% comme des mécontents. 4% sont des modérés et les 4% restant sont des radicaux. Le reste des 90% sont des mercenaires, des Djihadistes, des terroristes modérés ou des radicaux recrutés dans différents pays et qui sont payés par des agences appartenant à des Etats étrangers. Ces mercenaires et autres convertis en hommes d’affaires prennent peu à peu le contrôle des gisements de pétroles et raffineries des Etats en conflit. Il importe de se demander qui entraine et arme ces 90%? Qui les informe? Qui les conseille sur la logistique ? Qui achète les produits des puits de pétroles et de raffineries qu’ils contrôlent? Qui tirent profit de cette situation ?



Poursuivant la réflexion, il revient de se poser des questions sur comment nos gouvernements travaillent pour nous protéger contre le terrorisme et l’insécurité grandissante qui se développent dans nos villes, nos régions et dans nos pays. Il faut retenir cependant qu’il existe des pays qui n’hésitent pas à sponsoriser le Terrorisme en finançant et en armant les terroristes. Comme le Président Russe l’a dit au sommet se G20 en Turquie, 40 pays financent et contribuent à équiper le terrorisme international. Au rang de ces pays, on peut dénombrer 20 pays occidentaux.



Aussi, dans la lutte contre le terrorisme, il urge de se confronter d’abord aux pays qui financent, arment, entrainent et donnent une couverture aérienne aux terroristes. Déclarer la guerre seulement aux terroristes ne résoudra pas le problème. Il faut s’attaquer aux pays qui sponsorisent les terroristes. Et pourtant,



on continue de recevoir ces pays sponsors sur tapis rouge en déclarant uniquement la guerre aux exécutants.



Il y a quelques mois, le Ministre Tchadien de l’information affirmait publiquement que 40% des armes utilisées par Boko Haram sont d’origines Françaises. Aucune enquête n’a cependant été lancée par le Gouvernement français pour déterminer l’origine réelle desdites. Parallèlement, le Gouvernement Français n’a pas non plus démenti les propos du Ministre Tchadien de l’information.



Dans un clip vidéo James Corbett montre trois cas qui démontrent clairement que la guerre contre le terrorisme est une fraude et est en réalité une série de coups fabriquée créée dans un but politique précis.



Le premier cas :



James Corbett commence avec ce qu'il appelle de "source improbable" du Washington Post, avec titre "L'absurdité de la guerre en Syrie", accompagné d'une vidéo, qui montre clairement un missile américain antichar guide, utilisé par un combattant de FSA (Armée syrienne libre) pour faire sauter ce qui est clairement une fabrication américaine ISIS Humvee; dans d'autres termes, une armée soutenue par les Américains tirant un missile américain sur une cible américaine, entraîné par probablement par un soldat américain, formé le combattant d’ ISIS.



Pendant plusieurs mois James Corbett avait déclaré, simultanément avec Mr. Sibel Edmonds un FBI d’origine Azerbaïdjanais-turco-Dénonciateur, que de nombreux combattants de ISIS ont été formés en Jordanie il y a quelques années, par le biais d'une opération secrète, "avant que les grands médias traditionnels ont finalement commence par rapporté a t-il fait remarquer.



Le deuxième cas :



Dans le clip de Corbett 5 secondes résume l'absurdité tous azimuts de la guerre en Syrie, qui a été pendant des années officiellement représentés comme un "interne, de type guerre civile conflit, malgré le fait que tous les joueurs et tout leurs équipements, l'ensemble de l'action militaire des armes, des fonds, des logistiques et tout se qui se passe sont fournis par des pays etrangers, supportes et finances par des pays etrangers et est considéré dans le media comme un conflit interne syrien et veulent montrer a la population et d’autres pays etrangers de croire?



Corbett continue ensuite avec une histoire peu réconfortante sur la façon PBS '"Newshour" a utilise l’image de la frappe aérienne de la Russie comme des images des succès de la frappe aérienne sur les infrastructures pétrolières de



l'État islamique, c’est du trucage et il est de plus en plus difficile de tromper les gens.



Le Troisième cas :



Colbert continue de montrer comment un présumé complot terroriste à Victoria, Colombie-Britannique, au Canada a récemment été jugé par un juge de la Cour suprême de cette province, Catherine Bruce qu'il semblait qu'il y avait un lien suffisamment étroit entre les actes illégaux commis par la GRC (la Gendarmerie royale du Canada, alias «la GRC») et la poursuite de l'accusé de soutenir un «abus de procédure».



les gendarmes en civil, se présentant comme des guerriers djihadistes fournis l'accusé non seulement avec l'épicerie, des cigarettes, des cartes d'autobus, les téléphones cellulaires, cartes de téléphone, des vêtements, de la trésorerie et un disque dur portable, ils ont aussi fourni eux avec un endroit pour travailler sur leur complot terroriste et un emplacement pour construire l'explosif et "chauffeur" de les conduire aux différents magasins pour acheter du matériel de fabrication de bombes et les ont conduit vers Victoria et a ses environs au cours de ces quatre mois de montages de cette opération. En d'autres termes, elle a “la Gendarmerie royale du Canada, alias «la GRC” aidé absolument, à chaque différente étape, processus de ce complot «ignoble» terroriste, qui ne pouvait exister sans la complicité active de la GRC, en aidant le mener à bien, "le Canada n’est pas le seul pays d’utiliser ces actions malheureuses de lutte contre le terrorisme mais cette procédure semble être utilisé un peu partout dans le monde.



La conférence sur la sécurité Maritime aurait été, au temps du Colonel Kadhafi, financée à 70% par la Lybie. Seulement, il est très difficile, voire impossible d’organiser une conférence internationale quand on n’a pas les moyens financiers et que les infrastructures de base comme les hôpitaux, manquent dans le pays. Tout comme il est difficile d’organiser un tel évènement lorsqu’on ne peut assurer la sécurité physique de la population et des invités. Mais le pire est que cette conférence sera un évènement purement formel dont les apports pour le pays organisateur et l’Afrique sont plus qu’incertains. Très souvent, quand on organise une conférence et qu’on obtient des financements extérieurs, il est très difficile d’évoquer et de résoudre les vrais problèmes.



Dans le cas somalien, ceux que l’étranger appelle «pirates» ne se reconnaissent pas dans cette appellation. Tous les Somaliens sont d'accord qu'ils étaient des pêcheurs somaliens ordinaires qui ont pris des vedettes rapides pour essayer de dissuader les bateaux et les chalutiers étrangers ou au moins les taxés. Ils se font appeler les garde-côtes bénévoles de la Somalie - et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Dans un entretien téléphonique surréaliste, l'un des chefs pirates, Sugule Ali, a déclaré que leur motif était « d'arrêter la pêche illégale et



le déversement dans nos eaux ... Nous ne nous considérons pas comme des bandits de la mer. Nous considérons comme des bandits de la mer ceux qui pêchent illégalement et déversent dans nos mers, des déchets nucléaires et portent des armes dans nos mers ».



La guerre contre la piraterie a été parfaitement résumée par un autre pirate, qui vécut et mourut au IVème siècle avant J.C. Capturé et amené devant Alexandre le Grand, qui a exigé de savoir "ce qu'il voulait dire en parlant de posséder la mer." Le pirate a souri et répondu: "Qu'est-ce que vous voulez dire en vous emparant de toute la terre; mais parce que je le fais avec un petit bateau, je suis appelé un voleur, alors que vous, qui le faites avec une grande flotte, vous êtes appelés empereur." Les grandes flottes impériales continuent de naviguer aujourd'hui.



Est-ce que vous pouvez pêcher illégalement dans les eaux Marseillaises en France, sur les côtes Italiennes, Allemandes, etc. ? Est-ce que vous pouvez déverser des déchets nucléaires dans les eaux Russes, Américaines ou Françaises? Soyez certains d’avance que ce jour-là, la Terre tremblera! Mais qu’en est-il pour les pays comme la Somalie?



Dr. Mehenou Amouzou a obtenu son « Master in Business » à l’« European Advanced Institute of Management » ainsi qu’un Certificat en finance et investissement à Paris, France. Il a complété ses Etudes dans les Relations Internationales et les Stratégies Politique et de Défense et a obtenu son Doctorat de Philosophie en Finance.



Contribution :

Fundacion Paraiso Sin Fronteras ; Nkrumah Amouzou Production ; Antoinette Bowie & Kokou Paul Amouzou.





