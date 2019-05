Les nouveaux acteurs pétroliers accueillent la promotion des investissements par le Président João Lourenço dans le forum Angola Oil & Gas 2019 en juin

Sous la présidence de João Lourenço, le secteur pétrolier et gazier angolais n'a cessé de se renforcer et des opportunités s'offrent à toutes les entreprises de tous les secteurs qui souhaitent accroître leurs exportations sur de nouveaux marchés.

Jusqu'à présent, les réformes entreprises par le gouvernement profiteront à tous les Angolais et augmenteront la capacité des employeurs de générer davantage d'opportunités pour les citoyens angolais, les investisseurs et la région. La Chambre africaine de l'énergie soutient avec fierté la Conférence sur le pétrole et le gaz en Angola 2019, organisée par Africa Oil & Power à Luanda du 4 au 6 juin 2019.

« Sous la direction du Président João Lourenço, l’Angola fait l’objet de réformes structurelles sur les plans politique, économique et social qui, si elles aboutissent, permettront à l’Angola de ne plus dépendre du pétrole. Par conséquent, notre soutien à la Conférence Angola Oil & Gas 2019 et au peuple angolais est très important », a expliqué le Président-directeur général du cabinet juridique de Centurion et Président de la Chambre NJ Ayuk. « L’Angola est une destination de choix pour les investissements en raison de ses réserves de pétrole. Avec des réserves prouvées d’environ 9,9 milliards de barils, il contient certains des gisements de pétrole les plus prometteurs au monde et les réserves commerciales estimées en Angola dans sont d’au moins 10,7 milliards de barils. C'est également une excellente opportunité pour les nouveaux explorateurs et les sociétés de services. »

« Ce sera la plus grande et la plus importante plate-forme de l’industrie angolaise », a déclaré Sergio Pugliese, récemment nommé Président de la Chambre pour l’Angola. « Depuis 2017, nous avons assisté à l'adoption de réglementations majeures pour le secteur, y compris la réglementation relative au gaz, aux champs marginaux et à une nouvelle stratégie complète d'octroi de licences pétrolières jusqu'en 2025. La conférence verra également le lancement du premier cycle d'appel d'offres de champs marginaux, ce qui est idéal pour toutes les entreprises africaines en amont et les indépendants internationaux qui cherchent à s'étendre au-delà de leur pays d'origine. »

Le pragmatisme en matière de contenu local et l'assouplissement des règles en matière de visa visent à maintenir la compétitivité de l'Angola à l'échelle mondiale et nous nous félicitons de ces changements.

Au cours de la conférence sur le pétrole et le gaz en Angola, la Chambre organisera une mission commerciale en Angola offrant aux acteurs du pétrole et du gaz situés en amont et en aval l’opportunité d'explorer et d'examiner le marché angolais.

Avec son prochain cycle d’appel d’offres des champs marginaux, ses licences pour plusieurs blocs étant offertes à partir de cette année et ses nombreuses opportunités tout au long de la chaîne de valeur du gaz, l’Angola est devenu l’un des marchés les plus attractifs et les plus lucratifs pour les investisseurs pétroliers.

Pour participer et plus d'informations : https://bit.ly/2ze4oDZ

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/new-oil-play...