Les partis politiques opposés à la transition dénoncent la situation au Tchad

Les partis politiques, réunis en plénière extraordinaire élargie, ont décidé d'émettre un mémorandum sur l'état du Tchad et les perspectives politiques. Ils ont pointé du doigt la gouvernance économique et financière, la gouvernance sociopolitique, la gestion institutionnelle, la politique extérieure, le contrôle du pouvoir, et le risque d'instabilité majeure qui menacent le pays.



Les partis politiques se sont également interrogés sur la nature de la transition actuelle et le retour à l'ordre constitutionnel. Ils ont également projeté d'organiser une convention politique pour réunir les acteurs politiques opposés à la transition, les mouvements armés non signataires de l'accord de Doha et les personnalités indépendantes de l'intérieur et de la diaspora.



Ce point de presse montre la préoccupation croissante des partis politiques pour l'avenir politique du Tchad et la nécessité d'une action immédiate pour préserver la stabilité du pays. Les partis politiques appelent les autorités de la transition à agir pour éviter une instabilité majeure et assurer un avenir politique stable pour le peuple tchadien.