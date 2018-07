Les pays de la CEMAC en conformité avec le programme du FMI, selon Abbas Mahamat Tolli

Selon le président du CPM, les prévisions pour l’année 2018 se sont fondées au niveau sous-régional sur une remontée des cours de brut, une révision à la hausse de la production pétrolière, une baisse prononcée de l’investissement public et une reprise modérée des activités du secteur non pétrolier. Il a indiqué que le taux de croissance économique en termes réels se situerait à 2,5% en 2018, le taux d’inflation s’établirait à 1,6% en 2018, contre 0,9% un an plus tôt, en dessous de la norme communautaire de 3%, le solde budgétaire (dons compris) deviendrait excédentaire à 0,5% du PIB en 2018, contre un déficit de 3,3% en 2017 et le déficit extérieur courant (dons inclus) s’établirait à 4,3% du PIB en 2018, contre 4,0 % l’année précédente.



Le taux de couverture extérieure de la monnaie augmenterait à 60,7% en 2018, contre 57,5% en 2017, et les réserves en mois d’importation des biens et services se situeraient à 2,6 mois, contre 2,7 mois en 2017.



Abbas Mahamat Tolli a souligné qu’en tenant compte des perspectives macro-économiques de la sous-région et après examen des différents facteurs influençant la stabilité monétaire et financière dans la CEMAC, le CPM a décidé de maintenir inchangé entre autres, le taux d’intérêt des appels d’offre à 2,9%, le taux de pénalité aux banques à 7% et le taux de rémunération des réserves obligatoires à 0,05%.



Une éventuelle dévaluation de CFA est balayée d’un revers de la main par le CPM. « Je voudrais vous rassurer une fois de plus qu’il n’y a absolument aucun risque à l’effet que nous connaitrons une dévaluation. Tous ce que les pays font aujourd’hui dans le cadre de mesures qui avaient été prises en décembre 2016 à Yaoundé visent à éviter tout ajustement monétaire dans la conjoncture actuelle. C’est à cela que nous travaillons. Il n’y a aucun indicateur qui pourrait laisser croire qu’il y aurait une dévaluation dans la zone CEMAC », a martelé le président CPM.