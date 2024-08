Les pays du Bassin du Lac Tchad renforcent leur collaboration pour éradiquer la poliomyélite

L'objectif principal de cette réunion est de renforcer la coordination transfrontalière des interventions pour lutter contre la poliomyélite, notamment face à la variante circulante du poliovirus de type 2 qui sévit dans la région.



La transmission persistante de la poliomyélite compromet l'objectif de mettre fin à toutes les flambées actives en Afrique d’ici décembre 2025.

La Directrice Régionale de l’OMS, Dr Matshidiso Moeti, a salué la présence des ministres comme un signe d'engagement collectif pour stopper la circulation du virus.



Un plan de lutte a été élaboré, axé sur la surveillance et les campagnes de masse. La République Centrafricaine, le Nigéria et le Tchad prévoient des campagnes en septembre 2024.

L'approche inclut des actions coordonnées, des campagnes synchronisées et une surveillance conjointe.



Dr Abdelmadjid Abderahim a remercié les organisateurs pour cette rencontre et a exprimé la volonté du Tchad de mener deux campagnes de riposte contre la poliomyélite dans neuf provinces à haut risque :



Les campagnes programmées se dérouleront du 27 au 29 septembre 2024 et du 27 au 30 novembre 2024 en synchronisation avec d’autres pays.

Le ministre a insisté sur l'importance d’accorder une attention particulière aux populations vulnérables, notamment les réfugiés, les déplacés et les nomades.



Tous les pays participants ont souligné l'importance de concertations régulières et de l'implication des communautés, afin d'assurer une lutte efficace contre la poliomyélite.



Cette réunion témoigne de l'engagement des pays du Bassin du Lac Tchad et du Sahel à unir leurs ressources pour éradiquer la poliomyélite et protéger la santé des enfants dans la région. Dr Matshidiso Moeti a remercié le ministre pour son engagement, notant que 6,5 millions d'enfants ont été protégés dans le monde grâce à ces efforts collectifs.