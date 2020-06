Les petites et moyennes entreprises ont besoin de restructuration financière et de repositionnement stratégique après la crise du Covid-19

Le partenariat « Making Finance Work for Africa » (MFW4A) a organisé, le 25 juin dernier, un webinaire sur « le financement des petites et moyennes entreprises dans le contexte du Covid-19 », au cours duquel les participants ont souligné la nécessité d’aider à la restructuration financière et au repositionnement stratégique des PME après la […]

