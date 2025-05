Les pharmaciens du Tchad prévoient d’organiser un Forum pharmaceutique international en 2026

Réunis autour de leur président, Haroun Badawi Mahamat, les pharmaciens tchadiens entendent faire de ce forum un événement majeur. Le thème proposé dans leur dossier de candidature est : « Renforcer l'accès aux soins de santé : défis et opportunités pour la production locale et la pharmacie hospitalière ».



Le président de l’Ordre national des pharmaciens du Tchad (ONPT), Haroun Badawi Mahamat, a rappelé que le Tchad avait déjà accueilli le FPI en 2012. À l’issue de cette édition, les participants avaient plaidé pour la création d’une faculté de pharmacie au Tchad. Cette recommandation s’est concrétisée la même année, tout comme la transformation de la Direction de la pharmacie en une Direction générale, avec pour ambition de devenir une agence de régulation.



Selon Haroun Badawi, ce forum n’est pas uniquement un projet de l’ONPT ou du syndicat, ni de la faculté. Il s’agit d’un projet collectif, porté par l’ensemble des pharmaciens du pays. Il représente une opportunité unique pour le Tchad d’accueillir de grands laboratoires internationaux et de débattre des enjeux pharmaceutiques en Afrique, et plus particulièrement au Tchad.



Pour sa part, Foumsou Lhagadang, doyen de la Faculté des Sciences de la Santé Humaine (FSSH), a encouragé les pharmaciens à se préparer à des débats de haut niveau lors du forum. Il a souligné l’importance de constituer un comité scientifique dynamique, capable de mener des réflexions approfondies sur les questions pharmaceutiques contemporaines.